Politico: Байдън променя стратегията за Украйна (ВИДЕО)

От Белия дом и Пентагона публично настояват, че няма официална промяна в тяхната политика - те все още подкрепят целта на Украйна да изтласка руската армия напълно от страната. Но заедно със самите украинци, американски и европейски служители обсъждат предислоцирането на силите на Киев далеч от контраофанзивата в по-силна отбранителна позиция срещу руските сили на изток, твърдят запознати. Тези усилия включват също укрепване на системите за противовъздушна отбрана и изграждане на укрепления, прегради от бодлива тел и противотанкови препятствия и ровове по северната граница на Украйна с Беларус, казват още те.

Освен това администрацията на Байдън е съсредоточена и върху бързото възраждане на отбранителната индустрия на Украйна, за да достави така необходимото оръжие, което Конгресът на САЩ спира да дава.

Представител на администрацията на Байдън твърди, че голяма част от тази стратегическа промяна е насочена към укрепване на позицията на Украйна в бъдещи преговори. "Единственият начин тази война да приключи в крайна сметка е чрез преговори. Искаме Украйна да има възможно най-силната ръка, когато това се случи", казва пред "Politico" служител в Белия дом, пожелал анонимност. Той уточнява, че все още не са планирани преговори и че украинските сили все още са в офанзива на места и продължават да убиват и раняват хиляди руски войници. "Искаме обаче те да бъдат в по-силна позиция и да държат територията си", добави говорителят.

За Джо Байдън навигирането в почти двегодишната война в средата на тежка предизборна кампания – с бившия президент Доналд Тръмп и други републикански кандидати, които открито се подиграват на усилията му – в най-добрия случай ще се окаже трудно.

В интервю на 21 декември Джон Кърби, директорът на стратегическите комуникации на Съвета за национална сигурност на САЩ, каза, че "наближава краят на нашата способност да предоставяме военна помощ на украинците", тъй като републиканците са блокирали искането на Байдън за приблизително 60 млрд. долара повече помощ за Киев.

На пресконференцията си в края на годината Зеленски пък каза, че Украйна подготвя нови предложения за прекратяване на войната, но добави, че няма да изтегли силите си, както настоява Русия.

Байдън също промени обещанието си, че САЩ ще подкрепят Украйна "колкото е необходимо". Американският президент заяви, че САЩ ще предоставят подкрепа "докато може" и твърди, че Украйна вече е спечелила "огромна победа", а "Путин се e провалил". Сигнал за това какво се променя дойде още в началото на декември, когато главният заместник-съветник по националната сигурност в Белия дом Джон Финър говори на форум за сигурност в Аспен, че през 2024 година Украйна ще се укрепва, ще подобрява военнопромишления си комплекс със западна помощ и ако Русия не седне за мирни преговори без предварителни условия да удържи досега заграбеното в Украйна, през 2025 година ще се изправи пред по-силна Украйна:

