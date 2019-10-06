Преговорите между Северна Корея и САЩ - провал или не?

Провал за преговорите между Северна Корея и САЩ. За това съобщиха представители на Пхенян.

#UPDATE North Korea's top nuclear envoy said talks with the US in Stockholm had broken down, blaming Washington for bringing "nothing to the negotiation table" at the meeting, which came after months of stalemate https://t.co/GbnLdDsxTC pic.twitter.com/lBDGxBTc85 — AFP news agency (@AFP) October 5, 2019

По-рано беше съобщено, че САЩ и Северна Корея имат намерение да проведат работни разговори на 5 октомври.Те се проведоха в Стокхолм и продължиха 8 часа и половина. След тях корейски дипломат изрази разочарование от липсата на промяна в американската позиция. От американска страна обаче не се съгласиха, че срещата е завършила с провал. Това се казва в лаконично изявление на Държавния департамент.Припомняме, че по-рано тази седмица, Северна Корея потвърди, че е изстреляла успешно нов тип балистична ракета от подводница.Тестът бе насочен към ограничаване на външните заплахи и засилване на самозащитата и добави, че той не е имал неблагоприятно въздействие върху сигурността на съседните страни. Това е 11-ият ракетен тест на Севера за тази година.Това се случи часове, след като Северна Корея заяви, че ядрените преговори със САЩ ще се възобновят. Вашингтон и Токио осъдиха теста. Руският президент Владимир Путин обяви, че американският му колега Доналд Тръмп е направил историческа стъпка, когато премина през демаркационната линия на Корейския полуостров и се срещна с държавния ръководител на Северна Корея Ким Чен-ун.