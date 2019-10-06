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Преговорите между Северна Корея и САЩ - провал или не?

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photo of Преговорите между Северна Корея и САЩ - провал или не?
Снимка: Getty images/Guliver
Провал за преговорите между Северна Корея и САЩ. За това съобщиха представители на Пхенян.

По-рано беше съобщено, че САЩ и Северна Корея имат намерение да проведат работни разговори на 5 октомври.

КНДР изстреля нова балистична ракета от подводница

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Най-новото изстрелване на ракета от Пхенян вчера беше потвърдено от севернокорейските държавни медии като тест на най-новата балистична...

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Те се проведоха в Стокхолм и продължиха 8 часа и половина. След тях корейски дипломат изрази разочарование от липсата на промяна в американската позиция.

От американска страна обаче не се съгласиха, че срещата е завършила с провал. Това се казва в лаконично изявление на Държавния департамент.

Припомняме, че по-рано тази седмица, Северна Корея потвърди, че е изстреляла успешно нов тип балистична ракета от подводница.

Ким Чен-ун няма да се откаже от ядрените си оръжия, сигурен е Болтън

Ким Чен-ун няма да се откаже от ядрените си оръжия, сигурен е Болтън

Северна Корея не възнамерява да се откаже от ядрените си оръжия, като Пхенян се възползва от стопирания конфликт с Вашингтон. Това обяв...

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Тестът бе насочен към ограничаване на външните заплахи и засилване на самозащитата и добави, че той не е имал неблагоприятно въздействие върху сигурността на съседните страни. Това е 11-ият ракетен тест на Севера за тази година.

Това се случи часове, след като Северна Корея заяви, че ядрените преговори със САЩ ще се възобновят.

Вашингтон и Токио осъдиха теста. Руският президент Владимир Путин обяви, че американският му колега Доналд Тръмп е направил историческа стъпка, когато премина през демаркационната линия на Корейския полуостров и се срещна с държавния ръководител на Северна Корея Ким Чен-ун.

Actualno.com

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