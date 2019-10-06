Преговорите между Северна Корея и САЩ - провал или не?
КНДР изстреля нова балистична ракета от подводница
Най-новото изстрелване на ракета от Пхенян вчера беше потвърдено от севернокорейските държавни медии като тест на най-новата балистична...
Припомняме, че по-рано тази седмица, Северна Корея потвърди, че е изстреляла успешно нов тип балистична ракета от подводница.
#UPDATE North Korea's top nuclear envoy said talks with the US in Stockholm had broken down, blaming Washington for bringing "nothing to the negotiation table" at the meeting, which came after months of stalemate https://t.co/GbnLdDsxTC pic.twitter.com/lBDGxBTc85— AFP news agency (@AFP) October 5, 2019
Ким Чен-ун няма да се откаже от ядрените си оръжия, сигурен е Болтън
Северна Корея не възнамерява да се откаже от ядрените си оръжия, като Пхенян се възползва от стопирания конфликт с Вашингтон. Това обяв...
Редактор:
Тодор Беленски
Етикети: Северна Корея САЩ напрежение ракетни опити
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