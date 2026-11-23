Всички ракети, които се взривиха в Полша на 20 ноември, са руски ракети Х-101, произведени през 2026 година в Московска област, според заключение на полската прокуратура. Окръжната прокуратура на Люблин съобщи, че проверка на местата на удара на ракетите, както и предварителни констатации от специалисти по военна техника и оръжия, са установили, че отломки от крилати ракети Х-101 са открити и на трите места, където имаше взривове - Нови Липовец (Билгорайски окръг), Рудник (Нижански окръг) и Молодич (Ярославски окръг). Преди това се казваше, че 2 руски ракети и един безпилотен летателен апарат са нарушили полското въздушно пространство и в крайна сметка са паднали на полска земя. Официалното заключение вече е различно - 3 руски крилати ракети.
BREAKING: 🇷🇺🇵🇱 A Russian Kh-101 cruise missile has landed inside Poland, just 80 km from the Ukrainian border. https://t.co/8AG4ifzaxS— Conflict MATRIX (@Conflict_Matrix) November 20, 2026
Какво точно предизвика ракета Х-101 на същия ден в Лвов, в района на жп гарата на града, където се намира авиационен завод - ВИЖТЕ:
INSANE FOOTAGE! The moment a Russian X-101 cruise missile struck the area of Lvov’s State Aviation Repair Plant and Sknyliv railway station during the November 20 attack. The facility was involved in producing FP-9 and Flamingo missiles, as well as long- and medium-range drones for the Ukrainian Armed Forces.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 22, 2026
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Предварителните данни, оповестени от полската прокуратура, също така показват, че всички ракети са произведени през четвъртото тримесечие на 2026 година в завод в Дубна, Московска област, Русия. Инспекциите на местата на експлозии на ракети в Рудник и Нови Липовец вече са приключили и всички доказателства са събрани. Очаква се работата в Молодич да бъде възобновена на 23 ноември.
"Мястото на инцидента (в Молодич) остава строго изолирано и охранявано от служители по сигурността, за да се предотврати неоторизиран достъп през цялата нощ. Всички събрани досега фрагменти от ракети и криминалистични доказателства ще бъдат подложени на допълнително специализирано изследване", каза Марчин Козак, говорител на Окръжната прокуратура на Люблин.
Междувременно, днес, 23 ноември, предстои извънредна среща на НАТО в Брюксел, свикана по искане на Полша. Варшава възнамерява да поиска допълнителна защита на източната си граница след случилото се на 20 ноември. Една от руските ракети падна само на 35 километра от мястото на международните военни учения на" Коалицията на желаещите".
Полските власти не смятат инцидента за инцидент. Премиерът Доналд Туск го нарече умишлена руска провокация. Според полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, Варшава вече обсъжда засилване на противовъздушната отбрана с алианса. На извънредното заседание полската делегация ще представи конкретни предложения - ОЩЕ: Взрив в Полша и евакуация на диспечерската кула на летището, откъдето минава оръжие за Украйна (ВИДЕО)
⚡️ 🇵🇱 NATO convenes an emergency council at Poland's request Warsaw intends to demand additional protection for its eastern border. The trigger was the entry of two suspected Russian missiles and a jet-powered drone into Polish airspace during a massive strike on Ukraine on November 20. One of the munitions came down just 35 kilometers from the site of the international military exercises of the "Coalition of the Willing." Polish authorities do not consider the incident an accident. Prime Minister Donald Tusk called it a deliberate Russian provocation. According to Poland's defense minister, Władysław Kosiniak-Kamysz, Warsaw is already discussing strengthening air defense with the alliance. At the emergency meeting, the Polish delegation will present specific proposals. The North Atlantic Council will meet in Brussels on Monday.— NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026