Споразумението между кюрдите и Асад - ключов ход за край на войната (ВИДЕО 18+)

Сирийската армия влезе в ключови части към северните райони на страната, където Турция провежда военна операция срещу кюрдите, предадоха световните агенции.

"Liberate every inch of #Syria": the people of #Hasaka (NE Syria) come out onto to the streets to welcome the #SyrianArmy 's decision to confront #Erdogan's invasion. Video from SANA pic.twitter.com/Y4yQ9mCNZq — tim anderson (@timand2037) October 14, 2019

US official - the situation on the ground is deteriorating rapidly in Syria. Extremist Turkish proxies have advanced. US Forces at risk of being isolated. increased risk of confrontation between Turkish proxies and US Forces unless Turkey halts their advance immediately. — Richard Engel (@RichardEngel) October 13, 2019

Today, states are on the road at the hands of Turkish terror gangs and ISIS mercenaries pic.twitter.com/O7F2qFbtTo — Rojava kurd news (@rojava_kurde) October 12, 2019

Horrifying video from a civilian convoy hit near Ras al-Ain N. Syria. Tried to blur it quickly because it’s hard to warch. pic.twitter.com/mF2neIDloq — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 13, 2019

Още снощи сирийските демократични сили, в които преобладават кюрдските формирования, заявиха, че са постигнали споразумение с Дамаск , по силата на което войските на Асад ще се разположат по границата с Турция. Те предадоха освен Айн Ал-Араб и Манбидж, така и най-големите градове в североизточна Сирия - Камишли и Хасаки.До решението се е стигнало след като американските военни започнаха да се изтеглят от контролираната от кюрдите територия по разпореждане на президента Доналд Тръмп. Междувременно турският президент Реджеп Таип Ердоган заяви, че Турция е за запазване на териториалната цялост на Сирия и. Турция започна операцията "Извор на мира", за да изтласка кюрдите от съседните на нея северни райони на Сирия. Анкара твърди, че сирийските кюрди са свързани с Кюрдската работническа партия, която повече от 30 години води въоръжена борба за независимост. В Турция партията е обявена за терористична организация.За прехвърлянето на сили на сирийската армия към Северна Сирия първа съобщи проправителствената агенция САНА. Според публикацията, целта е противопоставяне на турската агресия. Лидерите на кюрдската опозиция обявиха, че силите на Асад ще бъдат разположени по границата с Турция, за да отблъснат турската агресия.По последна информация сирийската армия е навлязла в град Табка в провинция Ракка, която по-рано беше контролирана от кюрдите, и продължава да се придвижва още на север, предаде ливанската телевизия "Ал Маядин". Влизането на сирийската армия беше посрещната изключително радушно от кюрдската общност в Камишли и Хасаки. Хиляди хора вчера през нощта излязоха по улиците на двата града в подкрепа на правителството на Асад.Междувременно, кореспондентите на различни западни медии започнаха да окачествяват джихадистките групировки, които участват в кюрдите катоГодини наред същите групировки, които наложиха шериат в Идлеб и останалите територии в тяхно владение, бяха окачествявани от западните медии като "умерена опозиция". Независимо от това, че в свои видеообръщенияПо време на операцията срещу кюрдите, турските сили извършиха редица разстрели. Сред тях беше и председателката на кюрдската партия "Бъдеще за Сирия" Хефрин Халаф.Редица правителства и медии окачествихаПрипомняме, че на 9 октомври президентът на Турция Реджеп Таип Ердоган обяви началото на операция "Извор на мир" в Северна Сирия срещу сирийските кюрди. В същия ден турски бойни самолети удариха Рас ал Айн и други градове. Въздушните удари бяха последвани от сухопътна операция. В събота Анкара съобщи, че турските военни и сирийската въоръжена опозиция са поели контрола над Рас ал Айн, а турската държавна Анадолска агенция разпространи информация за завземането на Тел Абяд. Интересен факт е, че босненските мюсюлмани подкрепиха операцията на Турция в Сирия. Бакир Изетбегович, председател на Камарата на народите на Парламентарната асамблея на Босна и Херцеговина и председател на Партията за демократическото действие (ПДД), заяви пред „Анадолската агенция“, че Турция е била принудена да реализира операция „Извор на мира“. Вчера Дамаск реши да разположи военни части по цялата граница с Турция, за да помогне на кюрдите. Правителствените сили вече започнаха прехвърлянето на силите в северната част на страната. По-рано кюрдите бяха подкрепяни от САЩ, но след началото на турската операция Вашингтон обяви изтеглянето на войските си. Пентагонът подчерта, че "не са подписвали" да воюват с Анкара, за да защитават кюрдите. Сирийските кюрди възприеха действията на САЩ като "нож в гърба" и нарушение на договореностите.