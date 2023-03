Загубите на руската армия в Украйна са по-големи от всички войни на Кремъл след Втората световна война

По данни на анализаторите за първата година от войната са загинало т 60 до 70 хил. военни в Русия. Средният брой на убитите военни в Украйна ежемесечно е по-висок, отколкото в Чечня - 25 пъти и в Афганистан - 35 пъти.

Заедно с пленените, ранените и безследно изчезналите загубите на Русия може да наброяват от 200 до 250 хиляди души. Тук влизат наемниците и бойците от ЧВК "Вагнер".

Според британското разузнаване към 17 февруари загубите на руската армия за времето на войната в Украйна са 175-200 хил. души, от тях загиналите са 40-60 хил. души. Около 50% от загубите са при затворниците, вербувани от ЧВК "Вагнер". В сводката се отбелязва, че загубите са започнали да нарастват съществено през септември 2022 г., след обявената от Путин мобилизация. Най-много загуби руската армия претърпява от огъня на украинската артилерия.

The U.S. Center for Strategic and International Studies states that #Russian troop losses in #Ukraine exceeded those of all conflicts in which #Russia has been involved since World War II. pic.twitter.com/ucXV6jB5Kh