Човешкият алгоритъм: Изложбата в галерия "Куб", част от фестивала SHAPESHIFT, изследва невидимата архитектура на дигиталното ни ежедневие

Всеки ден животът ни върви по модели. Някои са културни. Други - изчислителни. Заедно те оформят това, което забелязваме, избираме и си представяме като бъдеще. Но тези модели не са фиксирани. Те се учат от нас толкова, колкото и ние от тях.

Като част от четвъртото издание на международния фестивал SHAPESHIFT 2026, груповата изложба "Човешкият алгоритъм" ни кани в сърцето на тази затворена система, за да зададе един критичен въпрос: кой държи контрола?

Експозицията в галерия "Куб" събира артисти, които работят с интерактивни инсталации, добавена и виртуална реалност, видео и принт, за да изследват пропускливата граница между човешкия интелект и машинната логика. Творбите тук не критикуват навлизането на алгоритмите, нито ги празнуват безкритично. Те ги обитават и по този начин правят тяхната намеса осезаема, тактилна и необичайно лична. Изложбата ще бъде открита на 24 април (петък) в 18:30 ч. в Галерия "Куб" Топлоцентрала и може да бъде разгледана на 25 и 26 април от 14:00 - 21:00

Още: "Герои в кухнята": отворена покана за артисти от Pictoplasma x Balkans 2026

Акценти в изложбата

The Algorithm Monster (Next DC): През последните години "Алгоритъмът" се превърна от техническо понятие в абстрактно митично същество, което контролира настроенията и покупките ни. Тази мултиекранна интерактивна инсталация прави това създание видимо. Посетителите превъртат фийд във фиктивна социална мрежа, а техните лайкове и избори изграждат личния им потребителски профил в реално време. Накрая всеки се среща очи в очи със своето собствено "Алгоритъм его" на огромна видео стена, за да проследи скритите механизми, които моделират дигиталната му реалност.

Марта Джурина – Touch Stream: Работата на Джурина изследва смартфона - най-разпространената, но и най-малко осмислената естетически повърхност на нашето време. Чрез специално създадено приложение всяко докосване на посетителите се превръща в абстрактен портрет. Инсталацията затваря цикъла между екрана и скулптурата, между данните и кожата.

Симоне Серленга (Overlapping Studio, Берлин) – материалност и физичност: Медийна сценография, която разглежда изкуствения живот чрез симбиоза от светлина, звук и генеративни визуални елементи. Работата изследва връзката между материалност и физичност, където генеративни и CGI елементи изграждат нестабилни структури, които подсказват присъствие, тежест и плътност. Проекцията активира пространството, преосмисляйки възприятието за архитектура. Човешкото присъствие тук е активен параметър, който пренастройва и пренарежда жизнения цикъл на тази синтетична среда.

Искра Величкова – I See Generative (ISG): Искра, която миналата година беше един от ключовите лектори на SHAPESHIFT, представя дистанцията като определящо състояние на съвременното възприятие. В свят, в който всичко е измерено, филтрирано и компресирано в бази данни, Величкова пита: какво всъщност означава близостта днес? Близо до какво? До кого? До себе си? В своята творба MOther, тя изследва пресечната точка между женственост и алгоритмична естетика, пресъздадена чрез нейния характерен визуален език на течни органични форми и деликатни хроматични преходи. MOther е размисъл върху идентичността, движението и поетиката на генеративното изкуство.

Фестивалът SHAPESHIFT се организира от Next DC: независима творческа агенция, която от 2010 г. насам се ориентира в неизвестното и изследва постоянната трансформация.

Работно време на изложбата: 25 и 26 април (събота и неделя): 14:00 - 21:00 ч. Вход: БЕЗПЛАТЕН