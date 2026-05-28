Децата "рисуват" с Владимир Димитров-Майстора и откриват магията на приказките в музея за имерсивно изкуство VIDENIE

От 1 юни музеят за имерсивно изкуство VIDENIE в София (ул. "Кузман Шапкарев" №9) кани най-младата публика и техните семейства да преживеят Videnie KIDS - нова интерактивна програма, която събира две потапящи преживявания и две интерактивни инсталации в едно общо приключение. Създадена специално за деца, програмата е подходяща и за семейства, по-големи посетители и всички, които искат да преживеят изкуството по нов начин - не само като зрители, а като активни участници.

Програмата на Videnie KIDS включва две основни имерсивни преживявания - първото вдъхновено от живота и творчеството на Владимир Димитров-Майстора, по мотиви от книгата за художника - "За майстора на цветовете". В него децата ще се потопят в света на художника, изследвайки цветовете, светлината, образите, природата и българското село, които превръщат Майстора в един от най-обичаните български художници. Към преживяването е създадена и интерактивна инсталация, в която децата ще могат да "рисуват с Майстора" в реално време, да играят с неговите скици, цветове и форми, за да видят как собствените им рисунки оживяват около тях.

Второто преживяване отвежда децата в нов авторски свят, създаден по мотиви от някои от най-обичаните български приказки - "Житената питка", "Тримата братя и златната ябълка", "Момчето и вятърът", "Неродена мома" и др. Това не е просто преразказ на познатите приказки, а нова авторска история, изградена върху техните архетипи, символи и поуки. В интерактивната инсталация към приказния свят децата ще могат да изберат свой герой, да говорят с него, и да видят как рисунките им се движат около тях. Така всяко дете става част от историята и оставя своя следа в приказния свят.

Програмата Videnie KIDS, която се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Програма "Култура", е създадена като преживяване с мисъл - едновременно забавно, образователно и емоционално. Програмата насърчава въображението, любопитството, творческото мислене и връзката с българското изкуство и фолклор.

Допълнителна информация ще откриете ТУК. Продължителност: 60 минути. Места могат да бъдат запазени на: videnie.space.

