Sofia Art Fair се завръща през октомври

От 8 до 11 октомври София отново ще е домакин на международното изложение за съвременно изкуство Sofia Art Fair. За трета поредна година София Тех Парк ще привлече артисти, галерии и колекционери от цяла Европа. За кратък период от време любителите на изкуството ще могат да закупят с отстъпка билети за третото издание на Sofia Art Fair, което в предходните две години събра артисти, галеристи и експерти от цял свят и постави София на картата на международните форуми от този ранг.

Sofia Art Fair е първото по рода си международно изложение за съвременно визуално изкуство в България, което създава организирана пазарна среда за произведения на изкуството. То обединява над 80 артисти и 27 галерии от 14 държави. "Развиващата се културна сцена на София прави необходимо наличието на утвърдено международно изложение, в каквото Sofia Art Fair вече се превърна - казва създателката на изложението Суни Данаджъ - В този контекст Sofia Art Fair ще предложи силна програма от изложби, дискусии и кураторски формати. Тази година добавяме и конференция за икономическия отпечатък на инвестициите в изкуство, SAF Talks, както и нови галерии и артисти. Има засилен интерес от страна на експерти в Европа и САЩ."

Гостите на Sofia Art Fair ще срещнат смели артистични гласове, галерии от региона и света и ще се потопят в програма, която свързва изкуството с технологиите, идеите и бъдещето на културата. Имерсивни преживявания, различни тематични зони и неочаквани концепции очакват всеки, който реши да посети Sofia Art Fair тази година.

В миналото издание на Sofia Art Fair се реализираха директни продажби на стойност над 150 000 евро в рамките на 4 дни. 90% от изложителите осъществиха директни сделки, а изложението бе посетено от над 4000 гости, включително чуждестранни колекционери, инвеститори и бизнес делегации.

Early bird билетите започват от 10 евро за еднодневен билет до 25 евро за тридневен. Билетите за събитието вече са в продажба на https://sofiaartfair.art/tickets.