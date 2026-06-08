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Внучката на Чарли Чаплин - Уна Чаплин, идва в България за Aniventure Comic Con

08 юни 2026, 11:23 часа 290 прочитания 0 коментара
Снимка: Aniventure Comic Con
Внучката на Чарли Чаплин - Уна Чаплин, идва в България за Aniventure Comic Con

Aniventure Comic Con 2026 продължава да разширява впечатляващия списък от международни гости и добавя в програмата си още едно вълнуващо име от световното кино ООNA CHAPLIN (Уна Чаплин). Актрисата, позната на милиони зрители с ролята си на Talisa Stark в Game of Thrones, ще бъде специален гост на фестивала на 11 и 12 юли в Интер Експо Център. Съвсем наскоро Oona Chaplin се присъедини и към вселената на Avatar с ролята си на Varang – лидер на клана Ash People в дългоочаквания "Avatar: Fire and Ash" на Джеймс Камерън. В кариерата си актрисата е участвала още в продукции като "Black Mirror", "Taboo", "Treason", "Inside No. 9" и филма за Джеймс Бонд "Quantum of Solace". 

По време на двата дни от фестивала тя ще има среща с фенове и специален панел на главната сцена на Aniventure Comic Con, където ще разкаже повече за работата си по едни от най-успешните съвременни продукции, за снимачния процес зад Avatar и Game of Thrones, където участва в шокиращата и емблематична сцена - "Червената сватба". 

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С участието на внучката на кино легендата Чарли Чаплин, звездната селекция от гости на фестивала става още по-впечатляваща. Част от нея вече са Christopher Judge – актьорът зад култовия Teal’c от Stargate SG-1 и гласът на Kratos от гейминг заглавието God of War, както и John Rhys-Davies – легендарният GIMLI от "The Lord of the Rings" и Sallah от "Indiana Jones".

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Косплей зоната на Aniventure Comic Con също посреща нов международен гост. Lon Cosplay – артист и content creator, известна с впечатляващите си превъплъщения и любовта си към geek културата, ще бъде част от журито на косплей конкурса. Един от най-запомнящите се моменти в нейната кариера е участието ѝ на световната премиера на Transformers в Ню Йорк с нейния Optimus Prime cosplay. Тя се присъединява към Maike Huster и Wynter Phoenix, които също ще бъдат специални гости на фестивала и заедно ще бъдат в журито, оценяващо участниците. 

Гейминг програмата тази година ще бъде много специална. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд - Мейджър шампион от ESL One в Кьолн и двукратен носител на отличието за номер 1 играч в света, пристига в София, специално за Aniventure Comic Con. В специална зона ще се проведе Meet & Greet за феновете му, а някои от тях ще имат възможността да се изправят 1v1 срещу самия GeT_RiGhT. В Зала 4 Counter-Strike легендата ще участва в специален панел, посветен на професионалната му кариера и развитието на сцената на електронните спортове. Феновете ще станат свидетели и на специален демонстрационен мач между него и българския стриймър Никола "Niku" Гяуров.

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Част от програмата в зала 4 ще бъде и специалният панел на екипа на книги-игри, който ще представи интерактивния свят на историите и начина, по който читателите могат активно да влияят върху развитието на сюжета на книгите-игри. На събитието ще бъде един от най-популярните автори на книги-игри в България Майкъл Майндкрайм. Той ще има и своя зона, където ще може да се срещнете с него, както и да си купите негова книга.

Сред специалните гости на фестивала тази година ще бъдат и някои от най-популярните имена от социалните мрежи и YouTube. В Meet & Great зоната на Aniventure Comic Con 2026 в зала 4 посетителите ще могат да срещнат Слави от The Clashers, Nasi Svej, Емил Конрад, Цветослав Цонев – Цуро, Артьом Анатолиевич и още много създатели на съдържание, които ще се срещнат с феновете по време на двудневното събитие.

На 11 и 12 юли Aniventure Comic Con 2026 отново ще събере на едно място хиляди фенове на киното, сериалите, анимето, мангата, комиксите, гейминга, косплея и modern pop culture entertainment. Посетителите ще могат да се насладят на специални панели, срещи със звездни гости, турнири, косплей шоу програма, gaming активности, арт зони, K-POP изпълнения и още десетки тематични активности.

Еднодневните билети за събитието са вече в продажба! Двудневни, ULTRA и MEET & GREET пропуски за Aniventure Comic Con 2026 също могат да бъдат закупени от www.comiccon.bg, в мрежата на Eventim в цялата страна, както и в OMV.

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ANIVENTURE COMIC CON Уна Чаплин косплей
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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