Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Европейският дизайн фестивал 2026 разкрива лятна София с изложби, работилници и градски турове

09 юни 2026, 10:06 часа 478 прочитания 0 коментара
Снимка: Михаил Новаков/ Европейски дизайн фестивал 2026
Европейският дизайн фестивал 2026 разкрива лятна София с изложби, работилници и градски турове

От 11 до 14 юни Европейският дизайн фестивал 2026 ще срещне в София водещи имена в съвременната визуална комуникация по случай престижната церемония European Design Awards и съпътстващата я богата фестивална програма. По време на фестивалната програма София ще бъде домакин и на поредица от изложби, работилници и градски турове, които разглеждат съвременния дизайн като културна, социална и визуална практика.

Михаил Новаков/ Европейски дизайн фестивал 2026

От 5 до 17 юни мащабна изложба "20 години европейски комуникационен дизайн" се разгръщаз на Моста на влюбените, представяйки селекция от наградени проекти от последните две десетилетия на European Design Awards. Курирана и организирана от Студио Комплект като домакин на изданието и създадена в консултация с Деметриос Факинос, изпълнителен директор на Европейския дизайн фестивал, изложбата събира произведения от различни области: пространствен дизайн, илюстрация, брандинг, опаковки, промоционален дизайн, редакционен и издателски дизайн, типография и дигитални медии.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

От 9 до 14 юни в София се провежда третото издание на &NowEast. Международната изложба, посветена на съвременната визуална култура в Източна Европа, ще открие официално фестивалната програма на 11 юни в галерия КУБ. Мащабната изложба събира 50 проекта с 96 плаката от 41 дизайнери от 17 държави, избрани измежду над 1300 кандидатури от жури, съставено от 21 дизайнери от цял свят. Организиран от базираната в Букурещ платформа Local Design Circle, проектът представя нова селекция от плакати, които разширяват традиционната функция на медията и я позиционират между визуалната комуникация, авторството и критическата рефлексия.

В рамките на Европейския дизайн фестивал аржентинският артист Себастиан Кури, базиран в Лос Анджелис, ще представи специално създадена сайт спесифик изложба в галерия L44. Работейки в пресечната точка между илюстрация, анимация и пространствени практики, Кури трансформира своя разпознаваем графичен език в завладяваща визуална среда, която ще може да бъде видяна до 12 юли.

Като част от съпътстващата програма международно признатият италиански дизайнер Гаетано Пеше ще бъде представен със специална изложба в галерия Монумент от 13 до 28 юни. Експозицията включва селекция от неговите емблематични мебели и дизайнерски обекти, разкриващи характерния му подход към цвета, формата и материалите.

Още: Фестивалът за българско кино "Златна роза" търси своите филми: Ето как да кандидатствате

Връзката между книгата и пространствения дизайн се изследва в изложбата Book’n’Space, която ще се проведе в Галерията на Художествената гимназия от 9 до 15 юни. В експозицията участват млади автори от катедра "Книга, илюстрация и печатна графика" към Националната художествена академия в София и Бургас.

На 10 юни ще бъде представена изложбата Reforms в Квадрат 500, създадена от студенти от специалностите "Индустриален дизайн" и "Керамика и дизайн на порцелан и стъкло". Изложбата е част от инициативата "Reforms: Creative Laboratory for Design", която въвежда темата за кръговата икономика и устойчивия дизайн в образователната програма на академията. На 14 юни от 16:00ч. посетителите ще могат да се включат в тур, посветен на изложбата.

Студио визити и градски турове представят българската дизайн сцена

Отворени студио визити в града ще предоставят уникалната възможност на посетителите да надникнат в някои от най-утвърдените дизайнерски и творчески студиа в София в рамките на Европейския дизайн фестивал. По време на своето посещение гостите ще се запознаят отблизо с процеса на работа, творческа среда и начин на мислене. Чрез неформални разговори и директен обмен участниците ще имат възможност да задават въпроси, да участват в диалог и да се потопят в работната култура на местната дизайн сцена.

Още: Европейски дизайн фестивал 2026: София посреща международната общност

Разходка из ключови забележителности на София, която разкрива богатото ѝ културно наследство и съвременен облик, ще представи София градски тур на 12 и 14 юни. На 12 юни участниците ще могат да се вкючат и в НДК арт тур - разходка в НДК, посветена на социалистическия период, неговото влияние върху изкуството и обществото. На 13 юни София графити и градски тур ще разкрие градската арт сцена на София чрез впечатляващи графити и стенописи, с разкази за артистите и техните истории. Начална точка на туровете ще бъдат Пилоните на НДК. Участието в градските турове е безплатно - за целта е нужно предварително записване на страницата на Европейския дизайн фестивал 2026. Записването е до изчепване на свободните места.

Тазгодишното издание се продуцира и курира от Студио Комплект и Фондация за дизайн и визуална култура Мелба.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
дизайн фестивали Европейски дизайн фестивал
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Арт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес