Европейският дизайн фестивал 2026 разкрива лятна София с изложби, работилници и градски турове

От 11 до 14 юни Европейският дизайн фестивал 2026 ще срещне в София водещи имена в съвременната визуална комуникация по случай престижната церемония European Design Awards и съпътстващата я богата фестивална програма. По време на фестивалната програма София ще бъде домакин и на поредица от изложби, работилници и градски турове, които разглеждат съвременния дизайн като културна, социална и визуална практика.

Михаил Новаков/ Европейски дизайн фестивал 2026

От 5 до 17 юни мащабна изложба "20 години европейски комуникационен дизайн" се разгръщаз на Моста на влюбените, представяйки селекция от наградени проекти от последните две десетилетия на European Design Awards. Курирана и организирана от Студио Комплект като домакин на изданието и създадена в консултация с Деметриос Факинос, изпълнителен директор на Европейския дизайн фестивал, изложбата събира произведения от различни области: пространствен дизайн, илюстрация, брандинг, опаковки, промоционален дизайн, редакционен и издателски дизайн, типография и дигитални медии.

От 9 до 14 юни в София се провежда третото издание на &NowEast. Международната изложба, посветена на съвременната визуална култура в Източна Европа, ще открие официално фестивалната програма на 11 юни в галерия КУБ. Мащабната изложба събира 50 проекта с 96 плаката от 41 дизайнери от 17 държави, избрани измежду над 1300 кандидатури от жури, съставено от 21 дизайнери от цял свят. Организиран от базираната в Букурещ платформа Local Design Circle, проектът представя нова селекция от плакати, които разширяват традиционната функция на медията и я позиционират между визуалната комуникация, авторството и критическата рефлексия.

В рамките на Европейския дизайн фестивал аржентинският артист Себастиан Кури, базиран в Лос Анджелис, ще представи специално създадена сайт спесифик изложба в галерия L44. Работейки в пресечната точка между илюстрация, анимация и пространствени практики, Кури трансформира своя разпознаваем графичен език в завладяваща визуална среда, която ще може да бъде видяна до 12 юли.

Като част от съпътстващата програма международно признатият италиански дизайнер Гаетано Пеше ще бъде представен със специална изложба в галерия Монумент от 13 до 28 юни. Експозицията включва селекция от неговите емблематични мебели и дизайнерски обекти, разкриващи характерния му подход към цвета, формата и материалите.

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Връзката между книгата и пространствения дизайн се изследва в изложбата Book’n’Space, която ще се проведе в Галерията на Художествената гимназия от 9 до 15 юни. В експозицията участват млади автори от катедра "Книга, илюстрация и печатна графика" към Националната художествена академия в София и Бургас.

На 10 юни ще бъде представена изложбата Reforms в Квадрат 500, създадена от студенти от специалностите "Индустриален дизайн" и "Керамика и дизайн на порцелан и стъкло". Изложбата е част от инициативата "Reforms: Creative Laboratory for Design", която въвежда темата за кръговата икономика и устойчивия дизайн в образователната програма на академията. На 14 юни от 16:00ч. посетителите ще могат да се включат в тур, посветен на изложбата.

Студио визити и градски турове представят българската дизайн сцена

Отворени студио визити в града ще предоставят уникалната възможност на посетителите да надникнат в някои от най-утвърдените дизайнерски и творчески студиа в София в рамките на Европейския дизайн фестивал. По време на своето посещение гостите ще се запознаят отблизо с процеса на работа, творческа среда и начин на мислене. Чрез неформални разговори и директен обмен участниците ще имат възможност да задават въпроси, да участват в диалог и да се потопят в работната култура на местната дизайн сцена.

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Разходка из ключови забележителности на София, която разкрива богатото ѝ културно наследство и съвременен облик, ще представи София градски тур на 12 и 14 юни. На 12 юни участниците ще могат да се вкючат и в НДК арт тур - разходка в НДК, посветена на социалистическия период, неговото влияние върху изкуството и обществото. На 13 юни София графити и градски тур ще разкрие градската арт сцена на София чрез впечатляващи графити и стенописи, с разкази за артистите и техните истории. Начална точка на туровете ще бъдат Пилоните на НДК. Участието в градските турове е безплатно - за целта е нужно предварително записване на страницата на Европейския дизайн фестивал 2026. Записването е до изчепване на свободните места.

Тазгодишното издание се продуцира и курира от Студио Комплект и Фондация за дизайн и визуална култура Мелба.