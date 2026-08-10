НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 10.08.26 - Украински балистични ракети наесен, взрив на дрон в Молдова

Изминаха 53 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък, който на места се превърна в патова ситуация. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, отвъд Покровск, от Бахмут през Часов Яр в Константиновка и с поглед към Краматорск и Славянск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към т. нар. крепостен пояс в Донецка област, чиято първа линия са Добропиля и Константиновка. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че още през есента на 2026 година страната му най-вероятно ще разполага със собствени балистични ракети. Известно е, че едната програма - тази за FP-9 на Fire Point, цели създаване на балистична ракета с обсег 850 километра т.е. достатъчно да бъде достигната Москва.

Боен дрон е избухнал в близост до село в Молдова. Това става малко след като и в България имаше взрив на дрон, засега българските власти определиха безпилотния апарат като украински дрон-примамка, но остава неясно дали и защо е носел взрив, ако е примамка. Очакват се официални данни и за поредния дрон в Молдова - ОЩЕ: След инцидента в България: Дрон се взриви и в Молдова