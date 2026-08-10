Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:
На живо

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 10.08.26 - Украински балистични ракети наесен, взрив на дрон в Молдова

10 август 2026, 6:41 часа 1364 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 10.08.26 - Украински балистични ракети наесен, взрив на дрон в Молдова

Изминаха 53 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък, който на места се превърна в патова ситуация. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, отвъд Покровск, от Бахмут през Часов Яр в Константиновка и с поглед към Краматорск и Славянск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към т. нар. крепостен пояс в Донецка област, чиято първа линия са Добропиля и Константиновка. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че още през есента на 2026 година страната му най-вероятно ще разполага със собствени балистични ракети. Известно е, че едната програма - тази за FP-9 на Fire Point, цели създаване на балистична ракета с обсег 850 километра т.е. достатъчно да бъде достигната Москва.

Боен дрон е избухнал в близост до село в Молдова. Това става малко след като и в България имаше взрив на дрон, засега българските власти определиха безпилотния апарат като украински дрон-примамка, но остава неясно дали и защо е носел взрив, ако е примамка. Очакват се официални данни и за поредния дрон в Молдова - ОЩЕ: След инцидента в България: Дрон се взриви и в Молдова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Украйна Русия война Украйна лайвскор Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес