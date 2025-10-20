Илияна Овчарова показва изложбата "Турбуленции"

На 4.11. от 18 ч. познатата с философската си експресия художничка Илияна Овчарова открива поредна изложба, този път в Сити Марк Арт Център. Куратор е публицистът Иво Алексиев. Той пояснява, че под надслов "Турбуленции" платната изследват амплитуди на екзистенциална обреченост, в която осцилираме. Четката на Илияна Овчарова талантливо издебва. Турбуленции - големи и малки. Разривни и ежедневни. Вдъхновяващи и обезсърчаващи. От раждането до края. Талантливо уловени в разпънатите ѝ рибарски мрежи. В улова остава въпрос: къде в цялата непрогледност е човешката свободна воля?

Илияна Овчарова, "По часовниковата стрелка", 110х100 см, смесена техника

Турбулентност пълна външна обусловеност ли значи? Или позволява някакво свободно действие? Ако позволява, колко? Отговора художничката оставя на зрителя. Той не е еднозначен, споделя тя. На фон от постмодерна неустановеност. От айнщайнова всеобща относителност. От атомистичен субективизъм – всеки зрител, пояснява Овчарова, не е ли микровселена с неповторим опит? Тук проличава концептуалният абстракционизъм, който според Иво Алексиев характеризира начина ѝ на работа.

Илияна Овчарова, "Вените на времето", 70х50 см, смесена техника

Конкретен жизнен път тогава триумф ли е или провал? А съществуват и производни. Триумфален провал. Провален триумф... Това не прави оценката по-лесна. Всъщност триумфален триумф има ли? Или е тавтология…? Там, където думи отказват, художничката изнамира визуални заместители - нейна надвербална семиология. В това за пореден път успява. Изложбата, в този смисъл борави с авангарден творчески инструментариум.

Още: Серията "Императриците" на Деймиън Хърст беше открита в София

Ето какво пише изкуствоведката Ани Венкова за творчеството на художничката: "Процесът на живописване при Илияна представлява съчетание между концептуално обмислена структура и интуитивна, експресивна намеса чрез пластични жестове и визуални елементи. Творчеството ѝ е среща на разума и сетивния усет за форма и ритъм. Прецизно положени прави линии и геометрични фигури съжителстват със спонтанни разливи и свободно, (привидно хаотично) напръскване с боя. Тази амбивалентност носи усещане за контролирана непредвидимост."

Илияна Овчарова, "Йерархия на измеренията", 110х100 см, смесена техника

Илияна Овчарова е от смелите творци. Изследвайки, не се страхува да пусне опората на веществения свят. На конвенцията. На наследеното. Контролирано позволява на случайност и всемирен хаос да рисуват заедно с нея. Дори видимо ги кани. Дръзва да влезе в технични и емоционални кинетичности, които са в състояние да отнесат като трафик на магистрала. Но изкуството ѝ не само оцелява. Рискът и експериментът добавят към творбите самостойна мъдрост. Непостижима другояче. Мъдрост свише? Отнесена вкъщи освен че краси, тя светотълкува.

Нека чуем отново Ани Венкова: "Художничката работи със замах и създава различни тематични и стилистични серии, използвайки широк спектър от изразни средства - от звучния, наситен цвят до приглушения полутон, от строгата, фиксирана геометрична форма до свободния замах на четката... Тя експериментира с гладки повърхности и богати текстури, работи с чистата живопис и колажа, чрез който създава усещане за допир, плътност и присъствие. Нейният визуален език свободно преминава между абстрактната експресия и асоциативната натуронаподобителност."

Илияна Овчарова, "Залезът на образите", 70х50 см, смесена техника

Основополагащо според познаващите Илияна Овчарова е вдъхновението, което е почерпила директно от европейския извор на модерна живопис – парижкия Монмартър. Като студентка по архитектура във висшето училище по изкуства и архитектура "Пари Ла Сен" рисува и продава на знаменития хълм като уличен художник. Толкова успешно, че успява да си осигури охолно студентство. Бива обаче трайно омагьосана от колеги монмартъристи. До степен, двайсет години по-късно сама да предава магията. Не толкова "Пари Ла Сен" - хълмът води.

Паралелно с "Турбуленции" Илияна Овчарова излага и в софийската Hostgallery - в груповата изложба "Изкуството като оръжие". Заглавието на творбата ѝ е "Разкопчай цицината". Заглавие … дръзко. Хумор-аларма. И там художничката новаторства. Платното излиза от схемата на живописна двуизмерност. До някаква степен наподобява скулптура. Предизвиква зрителя да интерагира. Да излезе от блажено – или изродено…? - нехайство…

Илияна Овчарова, "Cogito ergo non sum", 70х50 см, смесена техника

Илияна Овчарова не харесва изкуствения интелект. В ера на дехуманизиращи технологии отстоява право на човешко модерно изкуство. Изкуство от човек за човек. Некалъпирано от алгоритми на машина-художник. Творчеството ѝ разпръсква човешка телесна температура. Топлина осезаема. Непосилна за машината…

Изложбата "Турбуленции" следва и благотворителна кауза. Целият приход от картината "Пепелознание" ще бъде дарен на пострадали от летните пожари в Трънско. Там през лятото почти напълно изгоря село Рани луг. Опожарени бяха и съседни села. По същото време самата Илияна Овчарова става жертва на пожар в друго трънско село. След преживяното, казва, че не може да не помогне. А който е решил за Коледа да стори добро, с откупка на "Пепелознание" получава прекрасна възможност.

