Културата на Италия и Куба завладява Сливен в две вълшебни вечери

Лятото вече е в миналото, но есента е благосклонна и предоставя множество събития, които се провеждат на открито и позволяват да се насладим на интересни хора и да обогатим духовния си живот. Тази възможност ще имат и жителите и гостите на Сливен през предстоящите петък и събота - 26 и 27 септември 2025 г. Тогава на площада пред Община Сливен ще бъдат представени основни акценти о културния живот и наследство на две от най-колоритните държави в света, а именно - Италия и Куба.

"Изкуството може да намали агресията и да отскубне децата от отровните екрани"

Кино и музика

Италианската културна вечер ще бъде представена с едни от основните символи на страната - вино, кино и танци. Посетителите ще могат да се запознаят с тайните на приготвянето на вкусна пица и да се потопят в стария свят на виното. Вечерта ще завърши с много музика и танци, за всички, които имат желанието да се включат.

Още: Българската музикална асоциация: Промените в учебните планове на МОН застрашават културата в България

Куба

За първи път в Сливен ще се проведе и Кубинска културна вечер на площада, която ще представи далечната страна от близо с литература, фотографии, латино музика, салса, бачата танци и горещо настроение. Ще има литературно четене на избрани текстове от творчеството на Ърнест Хемингуей и танцов маратон. Събитието се организира от Сдружение с обществена полза "Ти си Сливен".

"Златно перо" получиха 24 изявени личности на изкуството и културата