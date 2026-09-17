Кабинетът "Радев":

"Премиерът не ни е казал какъв е този пакет": ДБ призоваха Радев да се вслушва в идеята им за горивата (ВИДЕО)

17 септември 2026, 12:09 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Премиерът не ни е казал какъв е този пакет": ДБ призоваха Радев да се вслушва в идеята им за горивата (ВИДЕО)

"Премиерът не ни е казал какъв е този пакет, но се надяваме да се вслуша в нашето педложение, защото то по никакъв начин не ощетява бюджета и е справедливо към хората, които в момента дават по 2 евро за литър гориво", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с обявеното вчера от премиера Румен Радев обяви, че правителството подготвя пакет от мерки за цените на горивата и че държавата ще помогне на обществения и училищния транспорт, линейките и гражданите, както и ще работи с ЕС и своите съседи за доставки на енергийни ресурси от Персийския залив по суша.

Предложението на ДБ

От "Демократична България" вчера предложиха 22 евроцент а компенсация за литър гориво. "Предложенията са десни и не ощетяват приходите в бюджета, а внасят справедливост, защото не може българите да плащат по над 2 евро за литър гориво", заяви още Мирчев. 

ДДС-то да не се пипа

Съпредседателят на "Да, България" определи идеята на проруската партия "Възраждане" за намаляване на ДДС-то като лоша.

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"Няма смисъл да се намалява ДДС-то, защото това отваря кутията на "Пандора" по принцип за намаляване на ДДС. То не трябва да се пипа", смята той. ОЩЕ: ГЕРБ: Високите цени на горивата устройват Радев, защото рекордният дефицит спада

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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