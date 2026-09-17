Кабинетът "Радев":

ГЕРБ: Високите цени на горивата устройват Радев, защото рекордният дефицит спада

17 септември 2026, 11:59 часа 707 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ: Високите цени на горивата устройват Радев, защото рекордният дефицит спада

ГЕРБ смятат, че високите цени на горивата устройват премиера Румен Радев, защото ще доведат до спад на рекордно високия дефицит и поради тази причина от страна на правителството не се виждат мерки и решения за тяхното овладяване. Това стана ясно от думите на Александър Иванов, депутат от ГЕРБ-СДС и секретар на парламентарната група формацията. Според партията на Бойко Борисов министърът на финансите стои, а Радев "доволно протрива ръце", защото рекордният дефицит от 5,7 при високите цени на горивата на бензиноколонка се стопява по линия на това, че ще има непредвидено високи събирания в хазната от ДДС и акциз.

ГЕРБ очаква мерки от кабинета "Радев" срещу високите цени на горивата

Александър Иванов обърна внимание, че правителството на Радев е дошло със заявката, че знае, може и са подготвени и имат отговор на всеки въпрос.

"Инфлацията в България за месец август е рекордно висока за Европа - 5.1%. При увеличаващите цени на горивата и в септември и без действията на правителството - ще видим още по-голяма инфлация за септември. Всяко българско семейство, всеки български бизнес - очакват решенията на правителството. Не виждаме адекватни решения", коментира Иванов. 

Според ГЕРБ всеки ден забавяне води до това, че българските граждани обедняват и цените на стоките и услугите се увеличават. 

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"Има много варианти, естествено очакваме да ги видим, защото имат абсолютно мнозинство, Министерски съвет е изцяло изграден от хора пи кадри на г-н Радев и очакваме да изпълнят своята заявка и предизборни обещания", добави още той. ОЩЕ: "Нито са ясни, нито са конкретни": Асен Василев за мерките на правителството за горивата

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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