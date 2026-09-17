Разлики от небето до земята за ситуацията в Украйна: Зеленски, Путин и Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Няма вариант със сценарий и двете страни да спечелят от и след тази война. Не може да стане – толкова много убити хора. Сценарият "печелят и двете страни" изчезна от първия ден на тази война. Най-важната победа за всички – не само за Украйна и Русия – е мирът. Да се спре тази война. Това ще е победа за човечеството". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски от поредното му телевизионно интервю, пред CBC News. И те бяха казани, защото при визитите в Москва и Киев в началото на септември, зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър (той беше заедно със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток), говори как трябвало да се намери вариант и Русия, и Украйна да спечелят, за да има мир и в перспектива такъв вариант да донесе мир – ОЩЕ: В Газа не донесохте мир, Путин ви прави на глупаци: Въпросите в Киев, които заковаха Уиткоф и Къшнър (ВИДЕО)

Zelensky says there will be no winners in the war between Russia and Ukraine



In an interview with CBC News, Ukraine’s president said that after the enormous human losses of this war, there can no longer be a win-win scenario for Ukraine and Russia.



“The most important victory… pic.twitter.com/qhcHpHYH22 — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2026

Путинова Русия не спира

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин направи видеообръщение към руското общество заради изборите за Думата и в него пак говори как "руските герои" изковавали победата на Русия в Украйна. А да се гласува било отговорност да се увеличи силата на Руската федерация – в "Новорусия" (руският прочит на тази уж историческа област включва днешните Одеска, Николаевска, Херсонска, Запорожка, Днепропетровска, Харковска, Донецка и Луганска област, както и Крим) вече гласували точно от тези подбуди. В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, коментира, че тези избори всъщност се представят от Путин като вътрешен референдум за неговите имперски амбиции и да продължи да води войната в Украйна. Кремъл редовно манипулира всички избори в Русия и Путин ще представи победата на своята партия "Единна Русия" в изборите за Думата като широкомащабна вътрешна обществена подкрепа за войната му в Украйна, убедени са от ISW. Как гласуват всъщност в "Новорусия", където руският военен ботуш стъпи в Украйна – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Изборите за руския парламент: Войници с автомати осигуряват гласове, замериха с фекалии плакат на партията на Путин (ВИДЕО)

Putin:



Victory is forged by our heroes on the battlefield. It is brought closer by everyone who honestly works for the homeland and understands their responsibility for its future.



And participation in the upcoming voting is also a responsibility and a contribution to… pic.twitter.com/4qdQ9tZNGF — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

Според материал на Der Pragmaticus, около 10% от руските войници в Украйна са зависими от наркотици, а други 10% ги употребяват от време на време или в зависимост от обстоятелствата. Амфетамини, кокаин и екстази се използват все по-често от малки руски щурмови групи за потискане на умората и страха. Британският военен експерт Марк Галеоти казва, че наркотиците са леснодостъпни чрез организирани престъпни мрежи, снабдяващи руската армия на фронта в Украйна. Но руският външен министър Сергей Лавров нагло заяви, че Русия правела всичко възможно да ограничи загубите на човешки живот, включително и на своите войници. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова за пореден път отрече руските военни престъпления в Буча, които бяха показани от кажи-речи всяка уважавана западна медия с кадри на място и не само от западни медии – това било инсценировка, британските медийни корпорации го създали:

Russia's Foreign Minister Lavrov:



We are doing everything possible to minimize human losses, above all among civilians. pic.twitter.com/6wQzL4cSwc — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

💊 Zakharova again called the killings of civilians in Bucha a “lie”



“Millions of people around the world have had their brains washed with claims that the Russian army killed civilians in Bucha. That is a lie,” said Russia’s booze-soaked Foreign Ministry spokeswoman.



You can,… https://t.co/EgAJOWwcnU pic.twitter.com/ap6nKiA4Nw — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2026

Иначе Лавров продължава да сипе огъня и жупела на руската пропаганда – трябвало да се признаят "реалностите на терен" т.е., че Русия побеждава Украйна на фронта, което не е така, след като руската армия е на много километри разстояние от Киев – а и САЩ ясно казали, че членството на НАТО в Украйна трябва да бъде забравено, за да има мир. Това не било териториален въпрос, а "въпрос за хората". И още клишенца плюс сладкодумни приказки за наивници – Русия нямало да напада Европа, нямала такива планове, но ако Европа нападнела Русия, войната щяла да е кратка. Лавров не уточни дали ще е 3 или 4 дни, както войната в Украйна, която се разтегли до пета земна година – ако мерим в дни, може да се вземат предвид дните на други планети в Слънчевата система или извън нея:

Russia's Foreign Minister Lavrov:



The United States has clearly said that NATO — Ukraine’s membership in NATO — must be forgotten if we want to settle the conflict. And the realities on the ground must be recognized.



They call this the territorial issue. Mr. Kushner and Mr.… pic.twitter.com/XY93C9e4Bb — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Moscow has no plans to attack Europe, but warned that any European attack on Russia would lead to "a completely different war" that would be "very short." Lavrov claimed Russia has no interest in attacking Europe and accused European… pic.twitter.com/C1zRTOEugf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2026

И на целия този фон, американският президент Доналд Тръмп не изключва втръсналата на всеки с поне една мозъчна клетка латерна – Зеленски и Путин много се мразели, затова било най-трудно на Тръмп да спре войната в Украйна. А тя била причината за скъпия дизел в САЩ (нито дума за войната в Иран, която Тръмп подпали на 28 февруари, 2026 година и която затвори нормалното корабоплаване в Ормузкия проток, откъдето минава 1/5 от световната търговия с петрол), обаче скоро щяла да свърши и щяло да има невиждан прогрес след това: политически глупости преди избори, а изборите за Конгреса в началото на ноември наближават:

Trump on Russia-Ukraine:



The two leaders hate each other so much.



Hatred is very interesting. War is very interesting.



That's the war that's driving up the diesel prices, but it's all going to end very soon. pic.twitter.com/9g8sKqkrFl — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

А говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий коментира, че Украйна и САЩ работят за среща между Зеленски и Тръмп, като се обсъждат подробностите и темите на самата среща – ОЩЕ: Удар след удар: Руско военно летище и рафинерия горят, куп руски ракети и дронове поразиха Киев и Одеса (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сутрешната сводка на украинския генщаб дава абсолютно същите общо данни за ситуацията на фронта за 16 септември спрямо 15-ти, разликата е само в броя руски пехотни атаки. Ето какво гласеше сводката за 15 септември, публикувана на 16-ти сутринта - основните числа за общ брой бойни сблъсъци, използвани от руснаците авиобомби, артилерийски снаряди и FPV дронове са същите, което звучи невъзможно: "Вече 126 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 15 септември е имало 278 бойни сблъсъка спрямо 262 на 14 септември. Руснаците са хвърлили 356 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 76 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2366 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 470 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7106 FPV дрона, което е с около 3260 надолу спрямо предното денонощие", сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Destroyed Russian vehicles line roads in occupied Ukraine after middle-strike drone attacks by Ukrainian forces. The strikes are part of the "Logistics Knockdown" program launched in May, shifting the focus toward depriving Russian troops of ammunition, fuel, equipment and… pic.twitter.com/nWTwpVeLWz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2026

Според останалата част на днешната сводка най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 31. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 29 руски пехотни атаки. В Южнослобожанското направление, при град Вовчанск, селата южно от него и по границата на Харковска област, са регистрирани общо 17 руски пехотни атаки – това са били трите най-горещи направления на фронта в Украйна за изминалите 24 часа.

Руските адаптации на дронове с реактивен двигател и хибриди от дронове и крилати ракети много вероятно ще доведат до технологично възраждане на поносими като цена ракети земя-въздух, преносими зенитно-ракетни системи и ракети въздух-въздух за сваляне на тези дронове и хибриди от дронове и ракети. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна тества прехващач за дронове с реактивен двигател и че този прехващач успешно е свалил руски дрон "Шахед". Зеленски призна, че тези прехващачи се нуждаят от допълнително техническо усъвършенстване и че Украйна в момента гледа да ползва възможно най-оптимиално изтребители и хеликоптери за борба с руски дронове. А секретарят на комисията по национална сигурност на Върховната рада (украинския парламент) Роман Костенко коментира, че Украйна е подценила размера на заплахата от руските дронове с реактивни двигатели - той също коментира увеличаващият се мащаб на използвани от Русия такива дронове и че украинската военна индустрия също трябва да отговори и то мащабно:

Ukraine underestimated the threat posed by Russia's jet-powered Shaheds, says Roman Kostenko, secretary of parliament's national security committee. Ukraine is scaling domestically produced surface-to-air missiles, developing interceptor drones and adapting aircraft against the… pic.twitter.com/3S4I8RAhHd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2026

Русия увеличи използването на дронове с реактивен двигател, които летят със скорост от 240 до 500 километра в час, от около 450 през юни 2026 г. до около 2850 през август 2026 г., според украински военни данни, цитирани от "Ройтерс". Заместник-командирът на украинските военновъздушни сили полковник Юрий Черевашенко призна трудностите на Украйна при разработването на по-бързи дронове-прехващачи, но отбеляза, че Украйна тества поносими като цена ракети за прехващане на дронове с реактивен двигател. Командир на украински F-16 заяви в интервю, публикувано на 16 септември, че украинските ВВС са изправени пред недостиг на ракети въздух-въздух AIM-9 и AIM-120 за изтребителите F-16, които се използват за прихващане на руски крилати ракети и дронове - на същото наблегна и Роман Костенко. Украинският военен заяви, че украинските пилоти ограничават използването на ракети въздух-въздух и понякога трябва да разчитат на зенитните оръдия на изтребителите, за да свалят руски безпилотни системи и ракети. Източник от украинската индустрия за дронове заяви пред "Ройтерс", че Украйна може да използва по-бавни дронове-прехващачи, за да атакува входящи руски дронове челно, вместо да ги преследва, което би изисквало системи за насочване, управлявани от изкуствен интелект, способни точно да изчислят траекторията на полета на идващия дрон. Руският хибриден дрон-ракета с реактивен двигател "Геран-5" има крейсерска скорост до 600 километра в час, според данни на Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР), а командир на украински батальон за прехващачи на дронове съобщи преди това, че дроновете-прехващачи трябва да бъдат с 25 процента по-бързи от целта си.

ОЩЕ: И без ток, парно и вода няма да се предадем на Путин: 65% от украинците, които не харесват Зеленски, го казват (ОБЗОР - ВИДЕО)