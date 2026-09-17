Външната политика не е "обичам Русия" или "мразя Русия" - тя е хладнокръвна преценка кое прави България по-силна

"Днес това, което имаме за премиер, доказа окончателно, че е сред най-глупавите хора, някога заставали на тази позиция. Да, не просто зависим, не просто зле стъкмено плашило, а откровено глуповат човек". Това мнение изрази във Facebook снощи, 16 септември, писателят и рекламист Радослав Бимбалов, който е част от инициативния комитет зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент.

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"Не може, бе, просто не може да изръсиш, че трима чуждестранни олигарси са ти “националния интерес”. Не може. Не само защото е предателство, не може и понеже е… ТЪПО", пише той относно думите на министър-председателя Румен Радев по време на съвместна пресконференция с чешкия му колега Андрей Бабиш, че на практика руският патриарх Кирил и руските магнати Вагит Алекперов и Искандер Махмудов са български национален интерес. "Да, България имаше резерви към 21-вия пакет санкции. Ние винаги сме били част от общите европейски решения, но тези три личности ги третираме като наш национален интерес и ясно казахме, че ако нашето искане не се удовлетвори, тогава ние няма да подкрепим тези санкции“, каза Радев.

Какво е национален интерес?

"В същото време разбирам, че много хора имат нужда да знаят какво е “български национален интерес” и наистина е добре да имаме такава дефиниция. Неотдавна се опитах да я формулирам и тя звучеше някак ей така:

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС Е БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ СИГУРНА, СВОБОДНА, ЖИЗНЕСПОСОБНА И ПРОСПЕРИРАЩА ДЪРЖАВА, СПОСОБНА САМА ДА РЕШАВА БЪДЕЩЕТО СИ.

Толкоз. Всичко останало са просто политически решения, обслужващи националния интерес", смята Бимбалов.

"И в тая връзка - време е да обясняваме ясно на всички заблудени българи ЗАЩО позицията на Радев да НЕ помагаме на Украйна да запази цялостта си, е решение ПРОТИВ българския национален интерес.

Снимка: Министерски съвет

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Ще дам само ДВЕ основни причини:

ПЪРВО: България трябва да бъде против нарушаването на международното право и против промяната на държавни граници със сила.

Не защото изпитваме специални чувства към една или друга държава, а защото България е сравнително малка страна. А малките държави имат много по-голяма нужда от международни правила, отколкото империите. Ако приемем, че по-силният може да напада съседа си, да завзема територията му и после да я обявява за своя, ние не защитаваме мира. Приемаме правото на силния.

А България никога няма да бъде най-силната.

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ВТОРО: България трябва да бъде против отнемането на украински територии, защото това променя съотношението на силите в Черноморския регион. Тоест засяга пряко нашата собствена сигурност.

Колкото повече украинско крайбрежие контролира Русия, толкова по-силно става военното ѝ присъствие в Черно море и толкова по-близо идва до българските граници. Това не е абстрактна геополитика. Това е нашето море, нашият регион и нашата сигурност.

Ето, виждате ли?

Външната политика не е „обичам Русия“ или „мразя Русия“. Не е фенщина, сектантство или сантимент по нечия отминала империя. Тя е хладнокръвна преценка кое прави България по-сигурна, по-силна и по-свободна да решава собственото си бъдеще.

Всичко трябва да минава през този въпрос:

ДОБРО ЛИ Е ТОВА ЗА БЪЛГАРИЯ?

Не за Кремъл. Не за Вашингтон. Не за трима руски олигарси.

За България", пише Радослав Бимбалов.