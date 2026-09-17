Изборите за руския парламент: Войници с автомати осигуряват гласове, замериха с фекалии плакат на партията на Путин (ВИДЕО)

Гласуването за новата Дума (долната камара на руския парламент) вече започна в окупираните от руската армия украински земи. Как се случва то - видеозапис дава представа. Урната отива до всеки гласоподавател, придружена от въоръжен с автоматично оръжие войник. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA описа накратко ситуацията така - с автомати се осигурява изборната активност, а в Русия партията на руския диктатор Владимир Путин "Единна Русия" се рекламира в училища, а "руските зелени" се представят за "Яблоко". Но в Чебоксари плакат на "Единна Русия" е бил замерен с фекалии.

"Донесоха зайче в чувал, така че гласувайте!", казва жена, пускайки бюлетината си в прозрачна кутия, държана от въоръжен с автомат маскиран мъж. Euronews показа в популярната си рубрика "No Comment" какви са "изборите" в окупираните територии на Донецка област, където предсрочното гласуване започна на 14-ти септември:

"Кадрите не показват колко хора са гласували и не предоставят данни за избирателната активност по време на заснемането. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) предупреди жителите на окупираните територии да не гласуват, заявявайки, че организирането или насърчаването на избори може да бъде престъпление съгласно украинското законодателство, наказуемо с до 10 години затвор", казаха журналисти в коментар, придружаващ видеозаписа.

Russia has launched early "elections" to the State Duma in the occupied territories of Ukraine. This is what these "fair, democratic elections" look like: an armed man carries a box and hands out ballots. pic.twitter.com/J8oeANjtgS — WarTranslated (@wartranslated) September 16, 2026

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Подобни кадри идват от Донецк, където очевидци са видели предсрочно гласуване точно пред входа на жилищна сграда. Въоръжени мъже във военни униформи са наблюдавали урната за гласуване на улица "Челюскинцев", уточнява ASTRA и представя КАДРИ.

Избори по руски

В Ярославъл абонати на ASTRA пратиха на канала предизборни материали на Зелената партия на Русия, които почти буквално възпроизвеждат дизайна и лозунгите на предизборните материали на партия "Яблоко" - Още: Върховният съд на Русия спря партията на мира за изборите, но има последен шанс: Лично Путин ли го нареди? (ВИДЕО)

В Рязан, активисти от "Единна Русия" работят точно на територията на музикално училище.

В столицата на Чувашия реклама на кандидат от "Единна Русия" беше осквернена с изпражнения. "В Чебоксари, по булевард "Максим Горки", предизборният плакат на кандидата от "Единна Русия" Николай Николаев беше покрит с изпражнения. Не кучешки изпражнения, а човешки. Това е хуманното отношение, което имаме към кандидатите от "Единна Русия", съобщи каналът "Чувашия без цензура".

Изборите за Държавна дума ще приключат на 20 септември.