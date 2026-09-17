Все повече екскурзии в чужбина: Вече повече българи почиват зад граница, отколкото чужденци идват у нас

Последните официални данни сочат, че изходящият туризъм в България е по-голям, отколкото входящия. Това сочи справка в окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ) за април и март.

Българите пътуват по-интензивно извън граница през април, отколкото чужденците посещават страната. През март входящият туризъм все още е надминавал изходящия.

Водещи дестинации за българите през април са Турция, Гърция, Румъния, Сърбия и Република Северна Македония. През март челната четворка страни е същата, но с по-ниски обеми, а на пета позиция е Германия. При посещенията на чужденци в България няма промяна във водещите пет дестинациите и през двата месеца - най-много гости пристигат от Турция, следвана от Румъния, Гърция, Сърбия и Германия.

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Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2026 г. са 848 800 или с 8,9% повече от април 2025 година, показват окончателните данни на НСИ. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

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През април 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 795 800 или с 0,2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е намаление с 2,8% на пътуванията с други цели и с 0,7% на тези със служебна цел, докато пътуванията с цел почивка и екскурзия се увеличават с 3,5%. Транзитните преминавания през страната са 30,9% от всички посещения на чужди граждани в България.

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2026 г. са 724 600 или с 2% по-малко от март 2025 г. Регистрирано е намаление с 5,4% на пътуванията с други цели, докато тези със служебна цел и с цел почивка и екскурзия се увеличават съответно с 3,1 и 0,5%.

През март 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 789 300 или с 2,8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение с 8% на пътуванията със служебна цел и с 5% - с цел почивка и екскурзия, докато тези с други цели намаляват с 0,1%. Транзитните преминавания през страната са 31,5% от всички посещения на чужди граждани в България.

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