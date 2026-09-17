Заради детето си: Жена псува люто ДНР и Путинова Русия и е принудена да се извини (ВИДЕА)

Окупационните власти в Донецк принудиха местна жителка да се извини и то пред камера, след като тя заяви "майната ѝ (даже думичката е по-нецензурна) на тази Русия" и че "няма такова нещо на света като тази шибана ДНР", но не може да я напусне. А причината за гневните думи е следната - жената е млада майка и носи на ръце малкото си дете, докато обяснява с порой от псувни какво ѝ се е насъбрало и явно е избухнало след като е завела момченцето на преглед в поликлиниката.

Само че служители от "Центъра за борба с екстремизма към Министерството на вътрешните работи на Донецката народна република" (ДНР - измислено от Русия уж държавно формирование, което се присъедини към Руската федерация след уж честен референдум: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО) заявиха, че са провели "превантивен разговор" с жената, защото "изразява негативното си отношение към Руската федерация и по-специално към Донецката народна република". Съответно, жената вече е заплашена да носи административна отговорност по член 20.3.1 от руския Кодекс за административни нарушения (подбуждане към омраза или вражда, както и унижение на човешкото достойнство). Това значи, че е застрашена от глоба до 20 000 рубли, общественополезен труд до 100 часа или административен арест до 15 дни.

Гняв и "разкаяние"

"Писна ми от това, мамка му! Писна ми от това! Сякаш няма друго място като тази скапана ДНР! Обичах Донецк. А сега го прецаках толкова много! Мразя този скапан Донецк толкова много! Не ми е останала и капка позитивизъм в този скапан Донецк! Мразя цялата ДНР, мамка му!"

Майка казва, че синът ѝ е развил инфекция "на половия орган", защото не можела да му купи обикновени памперси в Донецк.

"Той плаче и се държи (долу), а аз му слагам памперси само през нощта и за разходки. И той плаче. Веднага тичам в болницата. Мамка му, ще те изпратят, ще те изпратят!" — жена се оплаква, че е невъзможно да си запишат час при специалист, без да се налага да чакат на опашка, и че е невъзможно да получи час дори след като го е записала. "Просто нямам възможност да напусна тази проклета ДНР, тази проклета Русия! Защото имам родители, които са привързани към дома си. Които обичат дома си. А аз вече не обичам нищо! Просто искам, не знам... Да унищожа всичко, всичко!". Но признава и, че с мъжа ѝ винаги били поддържали Русия и руснаците.

"Искам да се извиня за видеото, което публикувах, където правя негативни коментари за Русия и Донецката република. Не мисля така. Обичам републиката си и Русия. Искам също да благодаря на полицаите, които ми проведоха превантивен разговор и ми обясниха действащото законодателство", казва жената във видеото на "МВР на ДНР".

🤡 A woman in Donetsk was tracked down after calling so-called “Donetsk People’s Republic” a dump and Russia “a complete shithole” — and was forced to apologize



Russian police in occupied Donetsk identified the woman through a video posted on social media, subjected her to a… pic.twitter.com/KXq7uxFZr5 — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2026

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