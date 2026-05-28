Актуална информация за обработката на зелените зони в Асеновград

Актуална информация от община Асеновград по темата за обработката на зелените зони, след края на продължителния дъждовен период. Във връзка с многобройните сигнали, относно косенето в града посочваме, че екипите работят ежедневно и полагат максимални усилия за поддържането на тревните площи и обществените пространства. Работи се постоянно, включително и през съботните дни. Честите и интензивни валежи през последните седмици значително затрудниха дейностите по косенето. Вследствие на дъждовете, растителността в първоначално обработените терени израства отново, само няколко дни, след първичната им обработка.

Неколкократно вече са окосени всички детски площадки в Асеновград, включително и в кв. „Баба Тонка“, кв. „Зъбчето“, кв. „Лозница“, кв. „Св. Георги“, кв. „Долни Воден“ и кв. „Горни Воден“. В кв. „Запад“ дейността е към приключване. Предстои екипите да бъдат насочени към кв. „Изток“, а след това и към кв. „Баделема“, които в момента са последните неокосени райони. През изминалата седмица се извърши косене в гробищните паркове на територията на общината. Планирано е до края на седмицата повторно да бъдат окосени всички детски площадки в града. Към днешна дата (27-ми май) в Градския парк се работи с малък трактор за косене на тревните площи. А от утре (28-ми май) дейностите ще продължат и в останалите паркови пространства, когато в работния процес ще бъде включен и роботът. Той е подходящ за големи и широки места и не може да работи в междублокови зони и тесни участъци, което е една от причините именно тези райони да изискват повече време и ръчен труд.

Община Асеновград прави всичко възможно, за да овладее ситуацията и поетапно да бъдат обработени всички зелени площи на територията на града. Напомняме, че съгласно чл.23 от Наредбата за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на община Асеновград, поддържането на приветлив и естетически вид на прилежащите тротоари, вътрешно дворни пространства и общи части е задължение и на собствениците, ползвателите и живущите в съответните имоти. Благодарим на всички граждани за проявеното търпение и разбиране!