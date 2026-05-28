Отваря врати Градският плувен комплекс в Асеновград

Градският плувен комплекс в Асеновград отваря врати на 01.06.26 г. (понеделник). По традиция, в първия работен ден, обектът ще е с ВХОД СВОБОДЕН – само за децата до 14 г. Водата и в двата басейна (детският и за възрастни) е минерална. Тя е изведена от близкия сондаж, като тръбите, по които преминава, са двойно уплътнени, с цел да не се губи температурата й от 29 градуса, докато достигне до водното съоръжение. Освен това, водата е и с лечебни свойства, които са описани на табела на входа на комплекса. Почистването на обекта е ежедневно, като разполага със съответните санитарни помещения. Работното време е от 08:00 ч. до 20:00 ч. – от петък до вторник. В сряда басейнът работи до обяд, а почивният ден е четвъртък, тъй като се подменя водата.

Ползването на шезлонги и чадъри е безплатно, до изчерпване на количествата, като се заплаща само входна такса. Цените за посетителите не са променени – запазват същите стойности, както миналогодишните, но превалутирани в евро. Могат да бъдат издадени и карти за ежедневно ползване на басейна – месечни, седмични и специализирани, като повече и подробна информация за тях може да получите на място. Деца до 3 г. влизат безплатно, като възрастта им следва да се удостовери с документ. В Градския плувен комплекс на Асеновград вече функционират заведения за хранене, които предлагат кулинарни произведения с отлично качество на достъпни цени. Не е желателно гражданите да внасят храна и напитки. Заплатената входна такса е валидна за един човек в рамките на деня. В случай на необходимост да се напусне обекта, посетителят следва да уведоми служителите на входа, а връщайки се обратно, да покаже касовата бележка.