Информация за инцидента с дървото, което падна на улица в Асеновград

Видимо, по външни белези, дървото е било в добро състояние, без признаци на загниване на ствола, над земята

Община Асеновград предоставя информация на обществеността, във връзка с инцидента от тази сутрин, при който дърво падна върху няколко автомобила и затвори пътното платно на ул. „Съединение“ в града. Екипи на общинската администрация своевременно реагираха на място. Дървото вече е премахнато от платното. Нарязано е и се извършва извозване на дървесината и разчистване на участъка. На мястото на инцидента е и зам.-кметът инж. Стоян Димитров.

От отдел „Зелени системи“ към община Асеновград посочват, че през последните три години не е сигнализирано в администрацията за проблем с въпросното дърво. Не е извършван и оглед по конкретен сигнал. Видимо дървото е било с добре оформена, зелена и гъста корона, без външни признаци за влошено състояние или наличие на опасност. От нарязаните части на дървесината ясно се вижда, че самият ствол е бил здрав. Не е имало признаци на загниване. Процес на вътрешно загниване е установен единствено в областта на основата, след падането на дървото, като по-нагоре стволът е в добро състояние. Този процес не е имало как да бъде установен или забелязан, преди самото дърво да се счупи и да падне, тъй като не е имало видими външни признаци за подобен проблем, над земята. Подобни вътрешни процеси понякога протичат без външни белези по дървото. Това затруднява предварителното установяване на риска при стандартен визуален оглед.

Припомняме, че преди около седмица, със заповед на кмета на община Асеновград, беше създадена специализирана комисия, която да извърши обходи и огледи на територията на града, с цел установяване на сухи и потенциално опасни дървета. В тази връзка, отново призоваваме гражданите при забелязване на опасни, сухи или видимо компрометирани дървета своевременно да подават сигнали в общината, за да може да се реагира навреме и да се предприемат необходимите мерки.