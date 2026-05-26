Кметът на Асеновград изпрати лично близо 400 абитуриенти

Kметът на община Асеновград д-р Христо Грудев изпрати лично - един по един - всички зрелостници от асеновградските средни училища и професионални гимназии. Близо 400 абитуриенти преминаха по червения килим и получиха папирус със специално послание от градоначалника.

Ето какво гласи посланието:

„Скъпи приятелю,

Днес всичко изглежда по-красиво.

Сякаш градът те гледа по различен начин.

Сякаш улиците помнят стъпките ти.

Сякаш всяка светлина тази вечер е запалена за теб.

И не е случайно.

Днес ти си история, която продължава.

Зад теб са години, които са те изградили – със смях, с грешки, с приятелства, с мечти.

Пред теб е живот, който тепърва ще ти разкрива колко можеш.

Ще тръгнеш.

Ще заспиваш под чужди звезди.

Ще има моменти, в които ще се чувстваш безкрайно щастлив… и други, в които ще търсиш нещо познато, топло, истинско.

Тогава ще го усетиш.

Като спомен за крепостта на Иван Асен - висока, тиха, непреклонна, като онази вътрешна сила, която носиш.

Като шепота на река Чая, който не спира, който преминава през всичко и продължава, както и ти ще продължаваш.

Като вечерника - онзи мек вятър, който слиза над Асеновград, докосва вечерите, носи гласове и спомени… и някак винаги намира път до сърцето.

И ще разбереш…, че родният Асеновград не е просто място, което остава зад теб.

Той е част от пътя ти.

Част от това, което си.

Част от това, което ще бъдеш.

Затова днес бъди щастлив!

Бъди светъл!

Бъди истински!

Смей се силно, прегръщай дълго, запомни всичко, защото тези мигове ще се връщат при теб, когато най-много имаш нужда от тях.

А утре тръгни.

С вяра.

С кураж.

С отворено сърце.

И където и да стигнеш, носи светлината си.

На добър път!

Д-р Христо Грудев

Кмет на община Асеновград

Тържественият ритуал по изпращането на зрелостниците е ежегоден подарък от община Асеновград към абитуриентите, с който общинското ръководство им дарява цялото си уважение и внимание. Официалните изпращания се проведоха в три поредни дни – 23-ти, 24-ти и 25-ти май - на площада в града. По червения килим преминаха зрелостници от ПГ „Св. Патриарх Евтимий“, ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПГ „Цар Иван Асен II“ и СУ „Св. княз Борис I“.

