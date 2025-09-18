Депото в Асеновград ще приема отпадъци безплатно за два дни

Община Асеновград се включва в националната кампания „Да изчистим България заедно: Добрият пример“. Тази година инициативата на БТВ е насрочена за провеждане на 20.09.25 г. (събота). Община Асеновград ще осигури безплатно депониране за своите граждани - на депото – през целия уикенд (20-ти и 21-ви септември). Същото е разположено на изхода на града – в посока с. Боянци. От 08:00 ч. до 15:00 ч. в рамките на двата дни само физически лица (жители на община Асеновград) могат да предадат напълно безплатно битови, строителни, едрогабаритни и текстилни отпадъци. Отпадъците ще бъдат теглени на място на кантара на депото, като няма да се начислява такса. Юридически лица (фирми) нямат право да депонират безплатно. Акцията осигурява възможност единствено за граждани. В кампанията не се приемат растителни, производствени и опасни отпадъци.

Фокусът на инициативата тази година е върху намаляване на текстилните отпадъци или рециклирането и повторната им употреба. В Асеновград такива могат да бъдат изхвърляни и в специализирани контейнери на следните точки: паркинга на „Кауфланд“; до „Т-Маркет“; ул. „Васил Левски“ (пред „БИЛЛА“); до ОУ „Ангел Кънчев“; срещу ДГ „Бако Динчо“; паркинга на ДИП – България; зад спирката до ОУ „Отец Паисий“; на ул. „Любен Каравелов“ (между МБАЛ – Асеновград и ОУ „Петко Каравелов“); кв. „Долни Воден“ – на центъра.

Инициативата вече се е превърнала в традиционна. За поредна година ще се осъществи в партньорска среда между местните и централните власти, медиите и обществеността. Активното участие и включването в кампанията показва общите усилия при управлението на отпадъците, предотвратяване образуването на нерегламентирани замърсявания и насърчаването на повторната употреба и оползотворяването. Всеки може да се включи в кампанията, като изчисти пред дома си, пространства сред природата, край реката или на други обществени места.