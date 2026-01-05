В Асеновград стартира конкурсът "Най-добро домашно вино"

Община Асеновград организира традиционния празник, посветен на виното. Общинският конкурс стартира от днес (5-ти януари), като в срок до 16.01.26 г. (петък) ще се приемат винени проби. Награждаването ще се състои на 30.01.26 г. (петък) от 18:00 ч. в ресторант „Асеновец“.

Ето какви са правилата на конкурса за "Най-добро домашно вино" от реколта 2025 г.

Ще бъде раздаден награден фонд от общо 2910 лв., както и два броя 50-литрови бурета.

Разпределение по категории.

Награди за производители от асеновградския регион.

ЧЕРВЕНИ ВИНА

І място - 400 лв. и 50-литрово буре

ІІ място - 350 лв.

ІІІ място - 250 лв.

БЕЛИ ВИНА

Най-добро бяло вино - 280 лв.

ВИНО РОЗЕ

Най-добро розе - 280 лв.

ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ)

І място – 150 лв.

ПЛОДОВИ ВИНА

І място – 150 лв.

Награда за производител от населено място - извън община Асеновград.

І място – 300 лв. и 50-литрово буре

ІІ място - 250 лв.

ІІІ място - 200 лв.

Специална награда „Никола Македонски” за производство на домашен мавруд – 300 лв.

Регламент за участие.

1. В конкурса могат да участват производители на бели, розета, пелини и червени вина от реколта 2025 г.

2. Вината трябва да бъдат бистри и налети в стъклени винени бутилки.

3. Производителите могат да участват само със собствени вина.

4. В конкурса не могат да участват вина, произведени от грозде от директни сортове.

5. Производителите задължително посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното.

6. Проби от вината (3 бутилки) трябва да бъдат предоставени в община Асеновград до 16.01.26 г. (петък).

7. Най-доброто домашно вино се определя от дегустационна комисия от специалисти от Национален институт за изследване и контрол на вина и спиртни напитки – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Изпълнителна агенция по лозата и виното – София, Винарска изба от Асеновград и от община Асеновград.

Вино за участие се приема в сградата на община Асеновград - на II ет., от централния вход вдясно (помещението на бившия банков офис). Срок за предаване на проби – от 05.01.26 г. (понеделник) до 16.01.26 г. (петък), включително.