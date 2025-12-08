Запрянов: Чакаме отговор от турския посланик защо танкерът е оставен в наши води

България има право да знае причините за действията на Турция. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов във връзка с танкера "Кайрос", който се намира край бриговете на Ахтопол. Остава неясно защо турската страна е позволила танкерът да бъде оставен в български води. На въпрос дали ще поиска обяснение, министърът заяви: "Това не е военен въпрос между двете страни, но в духа на добросъседството се надявам днес турският посланик да даде разяснение".

ОЩЕ: Евакуираха още четирима души от екипажа на танкера "Кайрос"

Запрянов очаква Морска администрация да получат необходимата информация. "Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация за причините това да стане", каза министърът, цитиран от БГНЕС.

Той посочи, че екипажът на танкера също е ключов източник на данни. "Още повече, тук е екипажът, да даде информация за причините, за които се е наложило танкерът да влезе в нашите териториални региони", заяви още той.

Запитан дали ситуацията застрашава националната сигурност, Запрянов бе категоричен: "Това не е военен въпрос".

ОЩЕ: Екипажът няма храна: Две министерства се впрегнаха с танкера "Кайрос"

Днес бе проведена втора спасителна операция при танкера. Четирима моряци бяха успешно евакуирани от борда от екипаж от Военноморските сили с хеликоптер "Пантер". Министър Запрянов каза, че участвалите в операцията военнослужещите от ВМС ще бъдат наградени.