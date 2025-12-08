Спорт:

Запрянов: Чакаме отговор от турския посланик защо танкерът е оставен в наши води

08 декември 2025, 12:46 часа 430 прочитания 0 коментара
Запрянов: Чакаме отговор от турския посланик защо танкерът е оставен в наши води

България има право да знае причините за действията на Турция. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов във връзка с танкера "Кайрос", който се намира край бриговете на Ахтопол. Остава неясно защо турската страна е позволила танкерът да бъде оставен в български води. На въпрос дали ще поиска обяснение, министърът заяви: "Това не е военен въпрос между двете страни, но в духа на добросъседството се надявам днес турският посланик да даде разяснение".

ОЩЕ: Евакуираха още четирима души от екипажа на танкера "Кайрос"

Запрянов очаква Морска администрация да получат необходимата информация. "Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация за причините това да стане", каза министърът, цитиран от БГНЕС.

Той посочи, че екипажът на танкера също е ключов източник на данни. "Още повече, тук е екипажът, да даде информация за причините, за които се е наложило танкерът да влезе в нашите териториални региони", заяви още той.

Запитан дали ситуацията застрашава националната сигурност, Запрянов бе категоричен: "Това не е военен въпрос".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Екипажът няма храна: Две министерства се впрегнаха с танкера "Кайрос"

Днес бе проведена втора спасителна операция при танкера. Четирима моряци бяха успешно евакуирани от борда от екипаж от Военноморските сили с хеликоптер "Пантер". Министър Запрянов каза, че участвалите в операцията военнослужещите от ВМС ще бъдат наградени. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Атанас Запрянов танкер Кайрос
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес