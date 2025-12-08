Учените са на път да направят голямо откритие за космическите галактики

Астрономи обявиха откриването на една от най-големите въртящи се космически структури, разположена на 140 милиона светлинни години от Земята. Според Interesting Engineering, това е гигантска въртяща се космическа нишка, съдържаща „свръхфина“ верига от 14 богати на водород галактики. Тя се простира на приблизително 5,5 милиона светлинни години и е широка 117 000 светлинни години. Всички тези галактики са свързани помежду си като висулки на гривна.

Ново откритие за космическите галактики

Отбелязва се, че изследването на международна група, ръководена от Оксфордския университет, е публикувано на 4 декември в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Според съ-ръководителя д-р Лайла Джанг, структурата е поразителна не само заради мащаба си, но и заради комбинацията от подравняването на въртенето и движението на цялата нишка. „Това е като атракцион с чаена чаша в увеселителен парк: всяка галактика се върти независимо, но цялата „платформа“ – космическата нишка – се върти едновременно. Тази двойна динамика предоставя уникална представа за това как галактиките генерират свой собствен ъглов момент“, обяснява тя.

Откритието би могло да хвърли светлина върху механизмите на формиране на галактики в ранната Вселена.

Космическите нишки са основата на мащабната структура на Вселената, гигантски нишки от галактики и тъмна материя, които се простират на милиони светлинни години. Те действат като „магистрали“, насочващи потоци от газ и материя към галактиките.

Тази структура беше разкрита чрез комбинация от данни от радиотелескопа MeerKAT в Южна Африка, спектроскопския инструмент DESI и небесните изследвания SDSS. Инструментите засекоха синхронизирано подреждане на галактики, разположени на равни разстояния и „разтегнати“ по протежение на един газов канал.

Галактиките във влакното показват ясна тенденция да се въртят в същата посока като самата структура. Според динамичния модел, тази скорост на въртене е приблизително 110 км/с. Освен това, цялото влакно също показва свое собствено глобално въртене: галактиките от двете страни на неговия „гребен“ се движат в противоположни посоки.

Тези открития оспорват настоящите модели на еволюцията на галактиките и предполагат, че космическите нишки може да имат много по-силно влияние върху въртенето на галактиките, отколкото се смяташе досега.

Структурата, отбелязват изследователите, изглежда млада и почти девствена, а голямото ѝ количество водород и „динамично студеното“ ѝ състояние я правят своеобразен „фосилен запис“ на космически процеси. „Тази нишка е като архив от космически потоци, което ни позволява да разберем как галактиките се въртят и растат“, отбеляза съ-ръководителят на изследването д-р Мадалина Тудораче.

Галактиките, богати на атомен водород, са ключови индикатори за движение на газ в рамките на такива структури - водородът лесно се транспортира чрез потоци, което помага да се проследи как той навлиза в галактиките. Тези процеси дават представа как ъгловият момент, фактор, който оформя външния вид на галактиката, скоростта на въртене и скоростта на образуване на звезди, се предава през космическата мрежа.

Получените резултати могат също да помогнат за разработването на нови модели за бъдещи космологични изследвания, по-специално за прогнозиране на подравняването на галактиките в големи мащаби.

