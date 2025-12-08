Ужас в Егейско море: Трафикант изхвърли 37 мигранти, загина дете

Турски трафикант е хвърлил в морето край гръцкия остров Самос 37 мигранти, съобщи гръцката телевизия "Скай". Загинало е 12-годишно момче, разкъсано от витлото на лодка. Мигрантите, както и тялото на детето, са били открити от гръцката брегова охрана на плажа Звала на острова.

Според държавната телевизия ЕРТ трафикантът е хвърлил мигрантите във водата и е избягал. Тогава се е случил и инцидентът, при който е загинало момченцето. Гръцките власти го издирват.

Други фатални инциденти

Надуваема лодка, превозваща най-малко 20 мигранти, се преобърна в събота край югоизточния бряг на Крит, което доведе до потвърдени 18 смъртни случая.

През последната година се наблюдава рязко увеличение на мигрантските лодки, идващи основно от Либия, които се насочват към Крит, Гавдос и Хриси – трите егейски острова, най-близки до африканското крайбрежие. Често има случаи на преобърнали се лодки и на удавени мигранти по това трасе.