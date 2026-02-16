Църковен празник на 17 февруари: Какво задължително се прави и се пие утре?

Утре, 17 февруари, е денят на паметта в православния календар на светия великомъченик Теодор Тирон. В българската народна култура двата християнски култа към Св. вмчк Теодор Стратилат, който църквата почита на 8 февруари и Св. вмчк Теодор Тирон (почиатан на 17 февруари) се обединяват в общия култ към Свети Тодор. Българите не почитат дните на двамата светци отделно, а празнуват Тодоровден, който всяка година се пада в събота след Сирни заговезни. Датата на Тодоровден според народния календар се определя съобразно лунния календар, по който се чества християнския Великден. Тази година Тодоровден, според народните традиции, се пада на 28 февруари.

Църковен празник на 17 февруари

Малко се знае за детството и семейството на Теодор. Името му „Тирон“ произлиза от латинското tiro, което означава „новобранец“ - той е бил новобранец в римската армия. Младият мъж вярвал в Христос от детството си и още на военна служба се отличавал с благочестие, милосърдие и непоколебима вяра.

Теодор служил в град Амасия (днешна Турция), където бил назначен в римската армия. Въпреки младата си възраст, той проявявал забележителна смелост и дисциплина. Вярата му в Христос обаче оставала най-важното нещо за него и той често помагал на нуждаещите се и проповядвал сред своите събратя войници.

Когато Максимилиан започнал преследването на християните, Теодор отказал да принесе жертва на римските богове, като открито се обявил за християнин. Заради това той претърпял много мъчения: бил бит с камшик, хвърлен в затвора и подложен на ужасни изпитания, но останал твърд във вярата си.

Според преданието, му било наредено да се подчини и да се отрече от Христос, но той отказал. За това бил екзекутиран, а мъченическата смърт на светеца станала пример за несломимостта на вярата за всички християни от онова време.

Свети Теодор Тирски се смята за покровител на воините и всички, които се изправят пред изпитания на смелостта и вярата. Приписват му се множество чудеса: изцеление на болни, защита от врагове и помощ в трудни житейски ситуации. В християнските светци той е споменат като символ на смелост и решителност в запазването на вярата.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 17 февруари

Ясното небе и слънцето предвещават топла и ранна пролет. Мразовита сутрин означава високи добиви от мед и добра реколта от пшеница. Силният вятър предсказва буря или силни ветрове през следващите дни.

Според народните знаци, на този ден трябва да бъдете особено внимателни в думите и действията си. Всяка груба или лоша дума може да причини проблеми. Препоръчително е също да се избягва носенето на тъмни дрехи - смята се, че те привличат лош късмет и потискат положителната енергия.

На този ден православните християни се обръщат с искрена молитва към Свети Теодор Тирски, техен ходатай пред Господа. Молят му се за завръщането на изчезнали близки, за подкрепа в трудни житейски обстоятелства и за духовна сила за преодоляване на изпитания. Особено почитат Теодор Мълчалив - молят го да ги предпази от празнословие, празни приказки и невъздържаност в думите. Според народните традиции на 17 февруари се пие много студена вода, защото се вярва че тя пречиства тялото, дава сила и укрепва здравето, подготвяйки тялото за нови житейски предизвикателства. Според водата задължително трябва да е студена.

