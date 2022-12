10 загинали и 30 ранени при пожар в хотел-казино в Камбоджа (СНИМКИ)

Пожарът в казино-хотела "Grand Diamond City" в Пойпет е избухнал в сряда около 23:30 часа местното време.

В предварителния доклад на полицията, се казва, че "около 10 души са загинали, а 30 са ранени", като се добавя, че се предполага, че в казиното са работили около 400 души.

Видеоматериали, споделени в интернет, показват огромния комплекс в пламъци, като на някои клипове се вижда как хора скачат от горящата сграда.

#BanteayMeanchey #Cambodia🇰🇭- Provincial Police, Border Guard, Inspection Force alongside rescue teams, firefighters and units from #Thailand🇹🇭respond to fire at Grand Diamond City Hotel&Casino in #Poipet; General Commissariat of National Police https://t.co/UFo1NNzGLs pic.twitter.com/7QjUggayi6