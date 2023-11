200 камиона хуманитарната помощ влизат в Газа (ВИДЕО)

Информацията идва на фона на 4-дневното примирие между Израел и "Хамас". Споразумението за спиране на огъня в Ивицата Газа включва размяна на заложници за палестински затворници. ОЩЕ: Временно примирие: Израел се съгласи на спиране на огъня в Газа и размяна на заложници

Камионите съдържат само храна, вода, провизии за подслон и медицински консумативи.

Под ескорта на ООН десетки камиони с хуманитарна помощ и 6 линейки се прехвърлят в северната част на Газа и в приютите, които все още не са евакуирани. ОЩЕ: "Тежък провал": Ердоган критикува Израел

A convoy of 200 trucks carrying humanitarian aid is entering Gaza through the Rafah crossing today. They contain food, water, shelter supplies and medical supplies only.



Under UN escort, dozens of humanitarian aid trucks and 6 ambulances are being transferred to northern Gaza… pic.twitter.com/h1rWqfVqCt