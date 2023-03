35 тела бяха открити в кладенец в хиндуистки храм в Индия

Близо 140 спасители, включително военнослужещи, използваха въжета и стълби, за да извадят телата от кладенеца след изпомпване на водата. Тясна пътека и отломки в кладенеца обаче затрудниха задачата.

Свидетели разказват, че голяма тълпа от поклонници се е натрупала в храма, за да изпълни огнен ритуал и да отпразнува празника на божеството Рама. ОЩЕ: Съдбата на децата от предградията на Делхи - ужасен живот с разфасоване на стари електронни устройства

От полицията съобщиха, че до инцидента се стига след като конструкцията над кладенеца се е срутила и хората са били покрити от падащи отломки.

Видеозапис показва, че след случилото се настъпва хаос и хората се втурват към изходите. Наложило се е багер да събори стена на десетилетния храм, за да помогне на хората да избягат.

Army soldiers and other responders have found 35 bodies inside a well after a structure built over it collapsed during a festival for the god Rama. https://t.co/7UrKSyCWMV