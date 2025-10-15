"Хамас" предава телата на още четирима заложници

Палестинското ислямистко движение "Хамас" е информирало посредниците, че днес ще предаде телата на още 4 загинали заложници, съобщи в. "Таймс ъв Израел". С това броят на телата на мъртви заложници, предадени на Израел, ще стане 12, отбелязва ДПА. Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на четири тела вчера, засега 20 остават в ръцете на групировката. Още: Семействата на израелските заложници приветстваха подписването за първата фаза от мира в Газа

Затруднения при намирането на останките

"Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.

Още: Израелското правителство одобри мирното споразумение за Газа

Според съобщения в медиите Израел смята, че това е тактика за забавяне и иска да ограничи доставките на помощи за ивицата Газа и да държи граничния пункт "Рафах" с Египет затворен, докато не бъдат предадени всички тела на заложниците.

Междувременно, според в. "Таймс ъв Израел", ковчезите с предполагаемите останки на 4-те мъртви заложници са пристигнали в лаборатория за съдебна медицина в Тел Авив за идентификация. По информация от израелската армия, "Хамас" ги е предал снощи на Международния комитет на Червения кръст. Процесът на тяхната идентификация може да отнеме до два дни, пише израелският вестник.

"Хамас" не разкри самоличността на предадените заложници.

Още: Доналд Тръмп планира посещение в Египет за преговорите за мир в Газа