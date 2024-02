Американските военни нанесли над 125 удара по цели в Сирия и Ирак (ВИДЕО)

Според информацията са поразени най-малко 26 важни обекта, в които се помещават проирански групировки, сред които и оръжейни складове. Американският президент Байдън заяви, че е наредил тези удари да бъдат извършени като отговор на убийството на тримата американски войници в Йордания на 28 януари.

"Американските удари срещу свързани с Иран цели в Ирак и Сирия продължиха 30 минути и очевидно бяха успешни", заяви говорителят на Белия дом Джон Кърби. Той каза, че са участвали самолети, сред които и бомбардировачи В-1, които са носили повече от 125 прецизно управляеми боеприпаси.

BREAKING: VIDEO FOOTAGE OF US AIRSTRIKES ON SYRIA AND IRAQ



Source @CensoredNws pic.twitter.com/ivOjLKQBvh