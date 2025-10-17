Арест за азерски политик: готвил преврат, а после - изгоден за Путин режим

Властите в Азербайджан арестуваха 87-годишния Рамиз Мехдиев - бивш началник на президентската администрация, който някога бе една от най-влиятелните фигури в страната. Той е обвинен в опит за завземане на властта, измяна и пране на пари. Съд в Баку му постанови мярка домашен арест за четири месеца. Според местните медии Мехдиев е замислял преврат и е потърсил подкрепа директно от Москва, предлагайки да сформира Временен държавен съвет под негово ръководство.

Твърди се, че е предал на Кремъл списък с имената на своите съюзници. Русия обаче е отказала да го подкрепи и вместо това е информирала президента Илхам Алиев за плана, съобщава ARA News.

Грозят го 20 години затвор

Рамиз Мехдиев е изправен пред заплаха от 20-годишна присъда в затвора.

Политикът е бил ръководител на президентската администрация на Азербайджан от 1994 до 2019 г. и на Националната академия на науките между 2019 и 2022 г. Той отдавна е считан за проруска фигура.

Мехдиев ще бъде отстранен от членството си в Съвета за сигурност на Азербайджан, съобщава местната медия Unikal.az, цитирайки заместник-секретаря на Съвета за сигурност генерал-полковник Мадат Гулиев.

„Всичко ще бъде решено в рамките на закона. Един човек някога е бил член на Съвета и, разбира се, той ще бъде отстранен по закон. В момента нашата страна заема най-важното място в света благодарение на г-н президента. Азербайджан е законна и светска държава. Силата на закона е била и ще бъде прилагана към всеки човек. Всеки може да бъде сигурен в това. Той (Мехдиев - бел. ред.) е член на редица организации, включително на партията „Нов Азербайджан“. Всичко ще бъде решено с времето и в рамките на правовата държава“, каза Гулиев.

Предателство от Кремъл заради трагедията с азербайджанския самолет?

Вече има предположения, според които Мехдиев е бил предаден от Москва вероятно като част от опитите на диктатора Владимир Путин да умилостиви Илхам Алиев след свалянето на самолета на Азербайджанските авиолинии по Коледа миналата година.

Руска противовъздушна ракета порази пътническия самолет, докато той летеше над Грозни, и загинаха 38 души. Баку директно обвини Москва: Путин си изми ръцете: За катастрофата с азербайджанския самолет през 2024 г. били виновни украинските дронове.