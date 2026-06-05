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След срещите с Тръмп и Путин: Си Дзинпин на историческа визита в Северна Корея

05 юни 2026, 6:16 часа 440 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
След срещите с Тръмп и Путин: Си Дзинпин на историческа визита в Северна Корея

Президентът на Китай и генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин ще бъде на държавно посещение в Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи агенция Синхуа, позовавайки се на говорител на международния отдел на ЦК на партията. Посещението е по покана на севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

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Съобщението за визитата идва след отделни срещи на върха, които китайският лидер Си Дзинпин организира в Пекин за американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин миналия месец.

Тръмп, който през първия си мандат се срещна три пъти със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, каза по-рано, че би бил склонен отново да се види с него.

Ким Чен Ун бе гост на големия военен парад в Пекин през септември миналата година, като пристигна в китайската столица с характерния си тъмнозелен брониран влак.

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Северна Корея Ким Чен Ун Си Дзинпин
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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