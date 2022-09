Атака срещу студенти в Кабул взе най-малко 23 жертви (ВИДЕО)

Експлозията е станала в центъра „Каадж“ – в квартал, предимно населяван от малцинствената етническа група на хазарите, подложена на репресии. Студентите са провеждали пробен изпит за влизане в университета около 7:30 ч. местно време, когато е станал взривът, твърди говорителят на полицията в Кабул.

Ранени са още най-малко 36 души, съобщиха от болницата „Али Джинах“. Все още никой не е поел отговорност за атаката.

An explosion at an educational center in #Kabul, #Afghanistan killed at least 32 people and injured about 40. The explosion occurred during exams. pic.twitter.com/A01IEQkhWL