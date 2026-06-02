Протест с искане за оставката на кмета на Варна, организаторът с австрийски номер

В сряда (3 юни) от 18:00 часа пред сградата на Община Варна ще се проведе мирен протест с искане за незабавната оставка на кмета Благомир Коцев. Официален инициатор на събитието е варненецът Даниел Василев Иванов. В разпространеното до медиите съобщение той обяснява, че действа изцяло в лично качество. Иванов е категоричен, че зад гърба му не стои политическа партия, коалиция или съществуваща организация.

За Actualno.com организаторът на протеста заяви, че "действа изцяло в лично качество като български гражданин и не представлява политическа партия, коалиция, граждански комитет или друга организация".

"Зад протеста не стои политическа партия. Ако представители на партии или други организации решат да присъстват, това е тяхно самостоятелно решение. Събитието е организирано като граждански протест и е отворено за всички граждани, независимо от политическите им възгледи“, обясни Иванов.

В същото време прави впечатление, че телефонният номер, който е посочил за връзка с него не е български, а австрийски.

Мотивите за недоволството

Според организатора, недоволството срещу кмета Коцев е трупано с месеци и е резултат от усещането за административно бездействие по ключови за морската столица въпроси. Основните критики, които ще бъдат изразени на площада, са насочени към:

начина на управление и липсата на достатъчно доверие в местната власт;

проблемите с градската инфраструктура и чистотата на Варна;

липсата на прозрачност и отчетност при обществените поръчки.

Той добави, че получава множество сигнали и мнения от жители на различни части на Варна и счита, че има натрупано обществено недоволство по редица въпроси, свързани с управлението на града.

"Целта на протеста не е създаването на излишно напрежение, а ясно публично заявяване на гражданска позиция. Варна има нужда от управление, което работи открито, почтено и отговорно пред своите граждани", се казва още в призива на организаторите.