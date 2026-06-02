Китайски генерал би тревога: Светът се приближава към ядрена война (ВИДЕО)

Светът е изправен пред нарастващ риск от глобален ядрен конфликт, предупреди генерал-майор Мън Сянцин от китайската Народоосвободителна армия по време на форума по сигурността "Диалог Шангри-Ла" в Сингапур.

По думите му заплахата от използване на ядрено оръжие вече не е далечна хипотеза, а реална опасност, подкрепена от събитията през последните години. Китайският военен експерт посочи като тревожен пример войната между Израел и "Хамас", при която израелски министър предизвика международен отзвук със свои изказвания за евентуално използване на ядрени оръжия в Газа. Според Мън това показва, че темата за ядрената ескалация вече присъства в публичния политически дебат и не може да бъде пренебрегвана.

Предупреждението идва на фона на публикации, че Съединените щати обсъждат възможността за разширяване на ядреното си присъствие в Европа чрез включването на нови държави от НАТО в системата за ядрено възпиране. Според информация на Financial Times сред потенциалните кандидати се споменават Полша и някои от балтийските страни, което би представлявало значителна промяна в архитектурата на сигурността на континента. Още: Тръмп обеща да не ползва ядрени оръжия срещу Иран. Добри новини за Ливан (ВИДЕО)

The U.S. is considering deploying nuclear-capable assets to additional NATO countries in Europe.



While no agreement is expected soon, Poland and some Baltic states are reportedly interested in hosting bases for dual-capable aircraft that can carry nuclear weapons.



Source: FT — Clash Report (@clashreport) June 2, 2026

Китайският генерал заяви, че международната система за контрол над въоръженията е подложена на сериозен натиск. По думите му редица механизми и споразумения, създадени след Студената война за ограничаване на ядрените рискове, постепенно са се разпаднали, оставяйки опасен вакуум в сферата на стратегическата стабилност.

Особено тревожен според него е фактът, че двете държави с най-големи ядрени арсенали в света навлизат в период без действащи ограничения, достатъчна проверка и пълноценен диалог по въпросите на контрола над въоръженията. Това създава условия за нова надпревара във въоръжаването и увеличава риска от грешни преценки между големите сили. Още: Висш американски военен с важно изявление за ядрените сили на страната

През последните месеци редица анализатори предупреждават за отслабването на международните механизми за стратегическа сигурност. Според оценка на Международния институт за стратегически изследвания светът е на прага на нова ядрена надпревара, като Азия се очертава като един от основните центрове на съперничеството между големите сили.

Chinese PLA Major General Meng Xiangqing:



The risk of global nuclear conflict is rising.



In the Palestine-Israel conflict, an Israeli cabinet minister shockingly suggested using nuclear weapons in Gaza. This shows the threat of nuclear war is not remote.



A series of nuclear… pic.twitter.com/PWLTchHfMm — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026