Военно учение в Тайван завърши трагично, има загинали (ВИДЕО)

02 юни 2026, 9:13 часа
Учебен военен самолет на тайванската армия се разби по време на военновъздушно учение на острова. Предмет на занятието е било отработване на реакция при повреда на двигателя. Трагедията се е разиграла в северния край на пистата на военновъздушната база Гангшан в южната част на Тайван, съобщи Министерството на отбраната.

Самолетът Т-34 се е разбил в 8:08 часа сутринта в северния край на пистата на авиобаза Гангшан в южния пристанищен град Гаосюн на острова, съобщиха от министерството.

Военновъздушните сили са сформирали работна група, която да разследва причините за катастрофата.  

Президентът Лай Чинг-те заяви, че е „дълбоко натъжен“ от загубата на живот, описвайки пилотите като „героични“ и благодарейки им за тяхната „жертва и отдаденост“ на Тайван.

Виолета Иванова
