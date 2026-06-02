Военно учение в Тайван завърши трагично, има загинали (ВИДЕО)

Учебен военен самолет на тайванската армия се разби по време на военновъздушно учение на острова. Предмет на занятието е било отработване на реакция при повреда на двигателя. Трагедията се е разиграла в северния край на пистата на военновъздушната база Гангшан в южната част на Тайван, съобщи Министерството на отбраната.

國防部：空軍 1 架 T-34 型教練機今天在岡山空軍基地執行模擬發動機失效航線訓練時墜毀，2 名中校飛行員殉職，分別為過俊男、盧季佑，T-34 飛行時數均逾 2000 小時。（Threads @ anti_soldier） pic.twitter.com/UcPDxiRtMT — 雨可韓韓 (@Yucohanhan_ROC) June 2, 2026

Самолетът Т-34 се е разбил в 8:08 часа сутринта в северния край на пистата на авиобаза Гангшан в южния пристанищен град Гаосюн на острова, съобщиха от министерството.

Военновъздушните сили са сформирали работна група, която да разследва причините за катастрофата.

Президентът Лай Чинг-те заяви, че е „дълбоко натъжен“ от загубата на живот, описвайки пилотите като „героични“ и благодарейки им за тяхната „жертва и отдаденост“ на Тайван.