Ердоган стана дядо за десети път

02 юни 2026, 12:54 часа
Снимка: Getty Images
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган стана дядо на десето внуче, след като дъщеря му Сюмейе и съпругът ѝ Селчук Байрактар станаха родители за трети път. Това съобщава турският сайт Хаберлер. Двойката сключи брак през 2016 г. и преди новородената дъщеричка има още две деца – дъщеря и син.

Отделно президентът има три внучета от семейството на сина си Билял Ердоган и четири от дъщеря си Есра Ердоган. Така с раждането на третото бебе на двойката Сюмейе и Селчук Байрактар общият брой на внуците на президента Ердоган достигна десет.

Тайип Ердоган посети заедно със съпругата си Емине дъщеря си в болницата и получи информация за здравословното ѝ състояние и това на новороденото си внуче.

Виолета Иванова Редактор
