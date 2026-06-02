Единствената известна в света бяла панда отново се завърна (ВИДЕО)

В китайската провинция Съчуан учени отново са заснели единствената известна в света дива бяла (албинос) гигантска панда — събитие, което предизвиква силен международен интерес и се смята за изключителен успех в опазването на вида. Новите кадри, заснети в района на Националния парк за гигантски панди около резервата Волунг, показват животното в добро здраве, свободно движещо се в естествената си среда и активно хранещо се с бамбук.

Бялата панда е първоначално идентифицирана през 2019 г., когато инфрачервени камери в планинските гори на Съчуан за първи път регистрират необичайно светъл индивид от вида гигантска панда. Оттогава учените следят нейното поведение чрез камери и генетични изследвания, като я определят като единствения известен див екземпляр с този уникален цвят.

В сравнение с външния ѝ вид като малко при първото ѝ откриване, бялата гигантска панда вече е достигнала зряла възраст и изглежда здрава и подвижна.

Според изследователи, тя се е адаптирала изключително добре към дивата природа и самостоятелния живот в естествената си среда. Смята се, че животното е мъжки екземпляр и показва нормално социално поведение — включително взаимодействие с други панди в района. Това е важен индикатор, че необичайната пигментация не влияе негативно върху неговата адаптация и оцеляване.

Последните видеоматериали, заснети между 2024 и 2026 г., показват бялата панда, която се движи уверено през заснежени гори и бамбукови гъсталаци на височина над 2400 метра. Според учените, животното изглежда "здраво, силно и напълно адаптирано към дивия живот".

Символ на възстановяваща се екосистема

Експертите отбелязват, че редовните наблюдения показват стабилно развитие на индивида и добри условия на живот в защитената територия на Националния парк.

Откриването и последващото наблюдение на тази панда предоставя уникална възможност за изучаване на генетичните вариации при гигантските панди. Учените събират проби от косми и фекалии с цел ДНК анализ, който може да даде отговори за произхода на албиносната мутация и евентуалното наличие на други подобни индивиди.

Освен чисто научния интерес, случаят се разглежда и като индикатор за успешни природозащитни политики в Китай. Регионът на Волунг е част от една от най-важните защитени зони за гигантски панди, където популацията се възстановява благодарение на дългогодишни мерки за опазване на местообитанията.

Гигантската панда (Ailuropoda melanoleuca) отдавна е символ на глобалната природозащита. Макар да остава зависима от ограничени бамбукови екосистеми, популацията в дивата природа се е стабилизирала благодарение на усилията на Китай и международни партньори.

Източници: CGTN, Global Times, The Sun