Бойкот на изборите в Бангладеш (ВИДЕО)

Протестиращите излизат по улиците на столицата Дака, за да бойкотират изборите в неделя, които по същество гарантират, че ще осигурят пети мандат на премиера Шейх Хасина. ОЩЕ: Заради протести в Бангладеш бяха затворени 150 фабрики за облекло

VIDEO: 🇧🇩 Protesters take to streets to boycott Bangladesh election



Protesters take to the streets of Dhaka to boycott Sunday's election, which is essentially guaranteed to give Prime Minister Sheikh Hasina a fifth term following a boycott led by an opposition party pic.twitter.com/LWTwBB9ZKQ