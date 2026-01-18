Иранските власти планират да превърнат достъпа до глобалния интернет в „привилегия“ - само проверени държавни служители, одобрени от режима, ще имат право да се свързват. За останалата част от населението ще остане само контролиран от държавата вътрешен интернет. Достъпът до мрежата в Иран е прекъснат от повече от десет дни на фона на масовите протести срещу властта на върховния лидер Али Хаменей.

Властите считат настоящото ниво на прекъсване за „успешно“ и признават, че то им е помогнало да запазят контрол над ситуацията. Според редица правозащитни организации и независими медии този ход, подпомогнат според някои съобщения от Русия, е спомогнал за частично неразпространение на доказателства за масовите убийства на протестиращи, извършени от силите за сигурност. Доказателствата обаче стигнаха до света въпреки всичко: Световният шампион Русия е помогнал на Иран за най-голямото прекъсване на интернет в историята (ВИДЕО).

„В ход е поверителен план за превръщане на международния достъп до интернет в „правителствена привилегия“, твърди се в доклад на Filterwatch - организация, която наблюдава интернет цензурата в Иран. Тя цитира редица източници в страната. „Държавните медии и правителствените говорители вече дадоха сигнал, че това е постоянна промяна, като предупредиха, че неограниченият достъп няма да се възстанови след 2026 г.“.

Според плана иранците, които имат достъп до класифицирана информация или са преминали правителствени проверки, ще имат достъп до филтрирана версия на глобалния интернет, заяви Амир Рашиди, ръководителят на Filterwatch. На всички останали иранци ще бъде разрешен достъп само до националния интернет - вътрешен, паралелен интернет, откъснат от останалия свят, цитира доклада британското издание The Guardian.

Иран изгражда затворена интернет система от повече от 15 години - от протестите през 2009 г. Оттогава системата е затягана стъпка по стъпка.

Оценка: Режимът не вярва, че заплахата от протестиращите е отминала, оцеляването му е застрашено

Планът на режима да ограничи достъпа до интернет и комуникациите в Иран до доверени иранци показва, че властта не вярва, че заплахата от това протестно движение е отминала, и че режимът разглежда протестиращите като врагове, които ще застрашат неговото оцеляване. Това е оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Режимът ще започне своя план с възстановяване на SMS услугите, след това на националния интернет и платформите за вътрешни съобщения, а после и на международния интернет достъп. Приложенията за съобщения обаче ще бъдат достъпни само за проверени и оторизирани потребители, което ще позволи на силите за сигурност да включат определени лица или групи в "черен списък", за да не могат да използват платформите. Не е ясно в какъв срок ще бъдат изпълнени тези фази, но на 16 януари говорител на режима заяви, че властта няма да възстанови достъпа до интернет, докато не изтече 40-дневният траур, и може да не го възстанови преди персийския новогодишен пролете празник Норуз на 20 март 2026 г.

Хиляди 40-дневни траурни церемонии

Известна шиитска традиция е да се провежда траурна церемония 40 дни след смърт. Фактът, че режимът е убил толкова много протестиращи, означава, че предстоят хиляди 40-дневни траурни церемонии, което може да доведе до още повече протести.

Според опозиционната иранска телевизия Iran International, която се базира на изпратени от иранци видеоклипове по време на протестите и на информация от "кухнята" на самия режим, има данни за поне 12 000 убити протестиращи, и то в рамките на два дни - 8 и 9 януари. Според някои оценки броят на жертвите може да достига дори до 20 000 души: Най-масовото убийство в историята на Иран: Данни, че режимът е отнел живота на 12 000 протестиращи (ВИДЕО).

Ирански официален представител заяви пред Reuters, че най-малко 5000 души са загинали по време на протестите в Иран. Според неназования източник около 500 от загиналите са били членове на силите за сигурност на страната. Той обвини „терористи и въоръжени бунтовници“ за убийството на „невинни иранци“. Някои от най-жестоките сблъсъци с най-голям брой жертви са се случили в кюрдските райони в северозападната част на Иран, уточни служителят.

Междувременно неизвестни нападатели атакуваха ирански протестиращи, които се противопоставяха на режима на аятоласите в германския град Хамбург. Най-малко трима души бяха ранени при нападения с нож. Германската полиция задържа трима заподозрени. Предполага се, че те са афганистански граждани и че са свързани с Иранската революционна гвардия.

Режимът не спира да обвинява чужди сили за протестите

Говорителят на иранската съдебна власт Асгар Джахангир заяви, че протестите не са били „просто бунтове“, а „терористични актове, подтикнати от западните страни“. Той твърди, че лидерите на „терористичните клетки“ са идентифицирани, някои от тях са свързани с чужди държави, а сред въоръжените бунтовници имало и предполагаеми агенти на Мосад - израелското разузнаване. Така официалната линия на режима продължава - че демонстрациите не са израз на свободна воля срещу репресиите на аятолах Али Хаменей и влошеното икономическо състояние, а че са финансирани от Запада.

Иранският депутат Ебрахим Резаеи обвини посланиците на Германия, Великобритания и Франция, че пряко подкрепят „терористични елементи“ и помагат за организирането на безредици. Той твърди, че западните страни също са прехвърлили средства на участниците в протестите.

Според израелския Канал 12 високопоставени американски служители са заявили, че удари на САЩ срещу Иран „определено ще се случат“ и че това е „само въпрос на време“.

Служителите са казали, че Вашингтон се подготвя за възможни военни действия, докато напрежението с Техеран продължава да нараства. Няма официално потвърждение от Белия дом или Пентагона.

