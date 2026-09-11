Опит да влязат в България: Спряха нелегални мигранти край Одрин

Общо 13 нелегални мигранти са заловени от турската полиция в Одрин при опит да бъдат прекарани нелегално през границата в каросерията на автомобил пикап. Войници на турската жандармерия поискали да спрат за проверка автомобил, но водачът не спрял на предупреждението и, увеличавайки скоростта, се опитал да избяга. След известна гонитба колата била спряна от екипите. В каросерията на колата открили 13 нелегални мигранти, които пътували към границата, за да се прехвърлят нелегално към България.

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Двама от мигрантите се опитали да избягат, но са били заловени.

Задържан е шофьорът на автомобила. Той ще бъде съден за нелегален трафик на хора. При разпита в полицията същият заявил, че не знаел, че вози нелегални мигранти. Казали му, че ще превозва работници, съобщи БТА.

Нелегалните мигранти са предадени в Центъра за обратно връщане в Одрин.

Разследването по случая продължава.