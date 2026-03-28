В Иран деца вземат оръжие в ръце за държавна служба. Наводнение потопи Дагестан (ВИДЕО)

28 март 2026, 19:36 часа
Снимка: Getty Images
В Иран деца вземат оръжие в ръце за държавна служба. Наводнение потопи Дагестан (ВИДЕО)

Иран набира деца за служба - тийнейджъри с оръжия са забелязани на контролно-пропускателни пунктове в иранската столица Техеран. Според "Ал Арабия", на служба на КПП-та вече има 12-годишни - те ги охраняват.

Информацията на телевизионния канал гласи, че иранското правителство е стартирало кампания, наречена "За Иран". По същество тя представлява мобилизация на сила и специално за нея възрастовата граница е силно намалена.

Тийнейджъри се използват за патрулиране, събиране на разузнавателна информация и служба по охрана на улици и по-маловажни обекти. Иранци казват, че на някои контролно-пропускателни пунктове непълнолетни с оръжие спират коли и дават заповеди.

Междувременно, в Дагестан наводнение след проливни дъждове срути жп мост в Хасавюрт

"В резултат на проливните дъждове в град Махачкала частни домове и прилежащите им райони бяха наводнени. Около 20 частни домове бяха наводнени, като нивата на водата на места достигнаха 1,5 метра. Осемдесет и трима души, включително три деца, бяха евакуирани, а четирима души бяха спасени. На улица "Перова" шест автомобила и пет къщи бяха наводнени поради натрупана дъждовна вода", съобщи руското министерство на извънредните ситуации за Република Дагестан.

В 132 населени места в осем района на Дагестан са възникнали прекъсвания на тока поради къси съединения по електропроводи, съобщи Интерфакс. Според прогнозата за времето дъждовете в Дагестан ще продължат до неделя, 29 март.

Подобни порои заляха и Персийския залив, особено ОАЕ - преди 2 дни.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
