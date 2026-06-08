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Чудовищно земетресение във Филипините (ВИДЕА)

08 юни 2026, 10:27 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Чудовищно земетресение във Филипините (ВИДЕА)

Мощно земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер разтърси сутринта на 8 юни край бреговете на остров Минданао в южните Филипини. Магнитудът и параметрите на трусовете бяха потвърдени от Филипинския институт по вулканология и сеизмология и Американската геоложка служба. Епицентърът е бил разположен в провинция Сарангани. До момента се съобщава за най-малко 15 загинали и над 100 ранени, позовавайки се на Филипинската агенция за управление на бедствията.

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Епицентърът

В град Генерал Сантос, разположен близо до епицентъра, няколко сгради се срутиха, домове и инфраструктура бяха повредени, а летището беше временно затворено. В няколко района имаше прекъсвания на електрозахранването.

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След земетресението беше издадено предупреждение за цунами. В някои крайбрежни райони бяха регистрирани вълни с височина до един метър. Предупреждения бяха издадени и за крайбрежните райони на Индонезия, Малайзия, Палау, Папуа Нова Гвинея и Тайван.

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Филипини земетресение
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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