Чудовищно земетресение във Филипините (ВИДЕА)

Мощно земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер разтърси сутринта на 8 юни край бреговете на остров Минданао в южните Филипини. Магнитудът и параметрите на трусовете бяха потвърдени от Филипинския институт по вулканология и сеизмология и Американската геоложка служба. Епицентърът е бил разположен в провинция Сарангани. До момента се съобщава за най-малко 15 загинали и над 100 ранени, позовавайки се на Филипинската агенция за управление на бедствията.
🚨SHOCKING— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaaala) June 8, 2026
7.8-magnitude earthquake struck Philippines; several buildings collapsed with many injured#Earthquake #Philippines pic.twitter.com/qpxA6E75Mf
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Епицентърът
В град Генерал Сантос, разположен близо до епицентъра, няколко сгради се срутиха, домове и инфраструктура бяха повредени, а летището беше временно затворено. В няколко района имаше прекъсвания на електрозахранването.
Major 7.8 #Earthquake and aftershocks in #Philippines causes building collapses.#Philippines pic.twitter.com/D3qAe58w1j— Khanzar Sutra 'खंजर सूत्र' (@khanzarsutra) June 8, 2026
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След земетресението беше издадено предупреждение за цунами. В някои крайбрежни райони бяха регистрирани вълни с височина до един метър. Предупреждения бяха издадени и за крайбрежните райони на Индонезия, Малайзия, Палау, Папуа Нова Гвинея и Тайван.
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Tsunami activity reported along the coastline of Imana Village, Atinggola Subdistrict, North Gorontalo, Indonesia— Jonathan (@Jonathan195426) June 8, 2026
Residents say the sea water rose and receded four times this morning (June 8, 2026), following the powerful 7.8 magnitude earthquake near Mindanao, Philippines pic.twitter.com/5MJGmovWoZ