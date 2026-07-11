"Защитата на физическото и психическото здраве трябва да е приоритет": Еврокомисията може да наложи милиарди евра глоби на Meta

Европейската комисия се зае с безкрайното скролване и автоматичното пускане в Instagram и Facebook, като установи, че компанията зад приложенията – Meta, не е успяла да смекчи адекватно рисковете, които платформите ѝ представляват за психичното здраве на потребителите, включително децата. Европейската комисия предварително е установила, че Meta е нарушила Закона за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на Instagram и Facebook, което отваря вратата към глоба в размер на милиарди евро.

Петъчното откритие се фокусира върху функции, сред които и безкрайното превъртане, автоматично възпроизвеждане, push известия и силно персонализирани алгоритми за препоръки – инструменти, които според регулаторите превключват потребителите в „режим на автопилот“ и подхранват компулсивната употреба.

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„Защитата на физическото и психическото здраве на европейците трябва да бъде приоритет за платформите на социалните медии“, заяви в прессъобщение Хена Виркунен, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията.

„Законът за цифровите услуги предоставя ясна рамка за търсене на отговорност от платформите за пристрастяващия дизайн и ефекти от техните услуги. Ние сме напълно ангажирани с прилагането на нашето законодателство в Европа“, продължава изявлението.

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Разследването на Комисията, започнато през май 2024 г., установи, че Meta не е успяла да оцени адекватно рисковете, които нейните платформи представляват за физическото и психическото благополучие на потребителите – особено на непълнолетните и уязвимите възрастни. Разследващите установили, че компанията е пренебрегнала данни за това колко време тийнейджърите прекарват в Instagram и Facebook през нощта и как оптимизирането на формати като видеа и истории може да доведе до прекомерна или компулсивна употреба.

Съществуващите предпазни мерки на Meta също бяха оценени като недостатъчни. Комисията заяви, че инструментите за управление на времето, включително тези, активирани по подразбиране за тийнейджъри, могат лесно да бъдат игнорирани и не намаляват съществено употребата на социалните мрежи.

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Междувременно се оказа, че родителският контрол е ефективен само за родители с достатъчни технически познания и време да се ориентират в него – предположение, което според регулаторните органи подкопава стойността му.

Необходими са допълнителни промени в дизайна

Комисията призова Meta да направи структурни промени в дизайна на двете платформи, които включват деактивиране на функции като автоматично възпроизвеждане и безкрайно превъртане по подразбиране, въвеждане на ефективни паузи за време на екрана и коригиране на системите за препоръки, за да бъдат по-малко ориентирани към ангажираността.

Предварителните констатации не предопределят окончателния резултат. Мета вече има право да разгледа разследващите досиета на Комисията и да отговори писмено, преди да бъде издадено каквото и да е решение за несъответствие. Ако констатациите в крайна сметка бъдат потвърдени, Meta е изправена пред глоба, ограничена до 6% от общия ѝ годишен оборот в световен мащаб – цифра, която може да достигне до над 12 милиарда долара или 11 милиарда евро въз основа на приходите на компанията за 2025 г. от малко под 201 милиарда долара.

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Това е последното от поредица действия на DSA срещу големи платформи. Първите две глоби по закона бяха солидната санкция от 120 милиона евро, наложена на X на Илон Мъск през декември, и още по-голямата глоба от 200 милиона евро на китайския гигант в електронната търговия Temu през май. Разследването протича успоредно с отделно разследване на мерките на Meta за осигуряване на възраст за лица под 13 години, за които предварителните констатации бяха приети през април.