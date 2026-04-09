Войната в Украйна:

"Дал съм инструкции да започнат преговори": Нетаняху обяви курс към мир с Ливан

09 април 2026, 21:32 часа 515 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дал съм инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на “Хизбула”. Това заяви Израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс. "С оглед на многобройните искания от страна на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро. Преговорите ще се фокусират върху разоръжаване на "Хизбула” и установяване на мирни отношения между Израел и Ливан”, добави той. 

Още: Подлизурко: Генералният секретар на НАТО е зад Тръмп дори когато той заплаши да унищожи иранската цивилизация (ВИДЕО)

Ден след като САЩ и Иран обявиха временно примирие, Израел нанесе една от най-мащабните си атаки по цели на „Хизбула“ в Ливан. Според властите са убити над 200 души, а близо 900 са ранени. 

Още: Нетаняху е основна пречка за мир: Санчес и Макрон упражняват натиск заради Ливан, съдбата на Ормузкия проток пак е неясна (ВИДЕО)

Ливан обяви национален траур, след като Израел порази гъстонаселени жилищни райони и квартали на Бейрут. Властите не съобщават колко от жертвите са цивилни или бойци на „Хизбула“. Световната здравна организация предупреди за опасност от недостиг на медикаменти в болниците.

Още: Израел подкрепя паузата в ударите по Иран, но не и за Ливан

Израелската армия атакува над 100 командни пункта и бази на „Хизбула“, като сред убитите е племенникът на Наим Касем – лидера на групировката. „Терористичната организация „Хизбула“ отчаяно се нуждае от прекратяване на огъня, а нейните ирански покровители също оказват натиск и отправят заплахи, от дълбока загриженост, че Израел ще смаже „Хизбула“, заяви израелският министър на отбраната Кац.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Ливан Бенямин Нетаняху Хизбула война Израел война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес