"Дал съм инструкции да започнат преговори": Нетаняху обяви курс към мир с Ливан

Дал съм инструкции за започване на мирни преговори между Израел и Ливан, които да включват и разоръжаване на “Хизбула”. Това заяви Израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс. "С оглед на многобройните искания от страна на Ливан за започване на преки преговори с Израел, вчера инструктирах кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро. Преговорите ще се фокусират върху разоръжаване на "Хизбула” и установяване на мирни отношения между Израел и Ливан”, добави той.

Ден след като САЩ и Иран обявиха временно примирие, Израел нанесе една от най-мащабните си атаки по цели на „Хизбула“ в Ливан. Според властите са убити над 200 души, а близо 900 са ранени.

Ливан обяви национален траур, след като Израел порази гъстонаселени жилищни райони и квартали на Бейрут. Властите не съобщават колко от жертвите са цивилни или бойци на „Хизбула“. Световната здравна организация предупреди за опасност от недостиг на медикаменти в болниците.

Израелската армия атакува над 100 командни пункта и бази на „Хизбула“, като сред убитите е племенникът на Наим Касем – лидера на групировката. „Терористичната организация „Хизбула“ отчаяно се нуждае от прекратяване на огъня, а нейните ирански покровители също оказват натиск и отправят заплахи, от дълбока загриженост, че Израел ще смаже „Хизбула“, заяви израелският министър на отбраната Кац.